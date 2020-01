Smer pýta školné od medikov, ktorí odchádzajú do zahraničia

Jednou z priorít vládneho Smeru v ďalšom volebnom období je zabezpečenie dostatočného počtu lekárov. Ak bude chcieť mladý lekár odísť do zahraničia, štát by mal podľa tejto strany vystaviť šek za štúdium. To nahnevalo najmä študentov medicíny. Šéf lekárskych odborárov Peter Visolajský pripomína, že reči o štátom financovanom štúdiu lekárov sú len mýtom.

Máme málo lekárov, skonštatoval predseda Smeru Robert Fico. „Ľudia čakajú na vyšetrenie, chýbajú všeobecní lekári, chýbajú špecialisti,“ pokračoval s tým, že v roku 2024 bude na Slovensku chýbať tritisíc lekárov.

„Recept je veľmi jednoduchý. Na šesťročné štúdium lekára dnes štát vynakladá od 50– do 60-tisíc eur. Ak po ňom budú chcieť mladí odísť do zahraničia, vyplatia štátu šek v cene štúdia alebo odpracujú desať rokov na Slovensku,“ vysvetľoval predseda Smeru Robert Fico, ako chce jeho strana zabezpečiť dostatok lekárov. "Nechápem, prečo by po doštudovaní mali mať právo odísť do zahraničia,“ dodal.

Za pravdu mu dal aj premiér a podpredseda strany Peter Pellegrini, keď pripomenul, že aj tento rok chce lekárske fakulty požiadať, aby prijali viac študentov. Podľa oboch by sa peniaze, ktoré vyplatia vyštudovaní lekári, ktorí chcú odísť pracovať do zahraničia, mali investovať do štúdia ďalších záujemcov o medicínu.

Fico zdôraznil, že medzi priority strany patrí aj právo každého navštevovať denné štúdium vysokej školy. „Každý absolvent bude mať právo študovať zadarmo,“ prízvukoval. Výnimkou v tejto situácii by však mali byť práve medici a v tejto chvíli Smer neuvažuje, že by takto obmedzoval absolventov aj ďalších odborov.

Otvorený list pre Fica

Zakrátko zareagovali študenti lekárskych fakúlt. V otvorenom liste adresovanom Ficovi a zverejnenom na sociálnej sieti odmietajú zneužívanie ich štúdia a budúceho povolania ako prostriedku na polarizovanie spoločnosti a politickej kampane. „Mrzí nás, že sa táto rétorika obrátila takýmto absurdným smerom. Mnohí z nás sa rozhodli, aj napriek dlhodobo odkladaným systémovým riešeniam problémov v slovenskom zdravotníctve, po ukončení štúdia zostať a pracovať zo svojich pozícií na zlepšovaní aktuálneho stavu,“ uviedli. Pripomenuli tiež, že sú otvorení diskusii o vytvorení lepších pracovných podmienok pre absolventov lekárskych fakúlt s cieľom ich udržania na Slovensku.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský považuje slová, že štúdium slovenských lekárov hradí najmä štát, za mýtus. „Skutočnosť je taká, že platí len štyridsať percent ich štúdia na našich fakultách. Ostatných šesťdesiat percent je nastavených z poplatkov zahraničných študentov medicíny u nás,“ objasňuje Visolajský.

Študenti z Nemecka, Rakúska, Nórska či Grécka platia podľa Visolajského priamo lekárskym fakultám. „A z týchto peňazí je potom dotované štúdium slovenských lekárov. Ak k tomu zarátame aj eurofondy, ktoré fakulty poberajú, dospejeme k tomu, že väčšina štúdia našich medikov je financovaná práve zo zahraničia,“ dodal šéf odborárov. Upozorňuje, že české lekárske fakulty chodia lanáriť našich stredoškolákov, aby k nim išli študovať zadarmo. „Keď u nich potom zostanú aj pracovať, je to pre nich super bonus. Už teraz tam je 2 600 našich medikov,“ upozorňuje Visolajský.

Baránek: Kvalita niečo stojí

Podľa politického analytika Jána Baránka nemusí mať tento plán veľký úspech. „Cez Ústavný súd by to určite neprešlo, lebo podľa ústavy máme nárok na bezplatné vzdelanie. Okrem toho sme sa medzinárodnými dohodami zaviazali aj slobodne sa zamestnať,“ hovorí s tým, že toto opatrenie by narazilo aj na naše záväzky voči Európskej únii. Riešenie v tejto oblasti skôr vidí v patričnom odmeňovaní lekárov a stredného zdravotníckeho personálu tak, aby neboli motivovaní odchádzať do zahraničia. „Keď si chceme udržať kvalitu, tá aj niečo stojí,“ poznamenal Baránek. Upozornil, že ak by tu lekári museli zostávať z donútenia, mladí budú vo väčšej miere chodiť študovať do zahraničia.

Podľa lekára a právnika Petra Kováča je táto priorita Smeru priznaním totálneho zlyhania riadenia zdravotníctva. Varuje, že môžeme stratiť tých najlepších budúcich lekárov ešte skôr, ako sa nimi stanú. „S výnimkou krátkeho ministrovania Ivana Uhliarika kontroloval Smer rezort zdravotníctva nepretržite od roku 2006 až doteraz. Ide o populizmus v najextrémnejšej podobe. Študenti, ktorí sa hlásia na lekárske fakulty, patria medzi najbystrejších. Veľmi dobre si vedia spočítať, že ak pôjdu študovať mimo Slovenska, táto nesystémová hlúposť sa ich týkať nebude,“ mieni Kováč s tým, že na slovenské fakulty sa budú hlásiť len jazykovo menej zdatní a tí, ktorých by študenti odchádzajúci do cudziny vytlačili pod čiaru rozhodujúcu o prijatí.

Podobne to vníma aj politológ Juraj Marušiak. Vhodnejšie by vraj bolo vytvoriť pre lekárov lepšie pracovné podmienky, ktoré sa netýkajú len platov, ale celkového fungovania zdravotníctva. Z uvedených priorít má pocit, že študentov Smer vníma nepriateľsky. „Navyše navrhované opatrenia adresované medikom nemusia fungovať – s ohľadom na možnosť odchodu študentov na vysoké školy do iných štátov,“ povedal. Zároveň poukázal na to, že už teraz majú mnohé naše vysoké školy problém so získaním poslucháčov. „Nebolo by dobré, ak by to bol problém aj lekárskych fakúlt,“ podotkol.

Ďalšie dve priority Okrem dostatku lekárov chce Smer v ďalšom volebnom období zabezpečiť aj trinásty dôchodok pre každého penzistu vo výške priemerného dôchodku 460 eur. Druhým pilierom má byť podpora mladých rodín. „Chceme im ponúknuť trinásty rodinný prídavok vyplácaný v auguste, aby mali peniaze aj na nástup do školy,“ povedal predseda Smeru. „Ak pôjde o 400 eur na dieťa, tak sa bavíme o 400 miliónoch,“ podotkol šéf strany Robert Fico.

Fico: Sme jasná antifašistická strana

Podľa politológa Juraja Marušiaka Smer pripravil programovú konferenciu neskoro. "Ide o vládnu stranu, ktorá má k dispozícii všetky informácie o súčasnom stave Slovenska, a teda aj o trendoch, aké možno v budúcnosti očakávať,“ hovorí Marušiak. Pripomenul, že Smer opäť vytiahol aj tému migrantov. „Chce tak zrejme získať hlasy voličov ĽS NS, Vlasti, SNS a Sme rodina, no tiež vyvolávať strach pred nástupom opozície,“ mieni politológ. Opakovane sa podľa neho potvrdilo aj to, že skutočným lídrom strany je Robert Fico, keďže kongres bol v jeho réžii.

V takmer hodinovom prejave Fico zdôraznil, že žiadna strana doteraz neprešla takým mediálnym masakrom ako Smer. Práve to označil za dôvod klesania preferencií Smeru. Zároveň pripomenul, že stále sú najsilnejší a februárové voľby chcú vyhrať. Prípadnú koalíciu nevylúčil s nikým, okrem extrémistických Kotlebovcov. „Ak Kotleba skončí druhý, pôjde v prvom rade o obrovskú hanbu pre opozíciu,“ tvrdí. „S takýmito ľuďmi nikdy spolupracovať nechceme, nebudeme a neželáme si,“ podporil ho aj premiér Peter Pellegrini.

„Sme jasná antifašistická strana. Nemôžeme ísť do vlády s niekým, kto má principiálne iný pohľad na antifašizmus, európsku orientáciu krajiny či spoluprácu v rámci NATO,“ doplnil Fico. Baránek vylúčeniu spolupráce Smeru s Kotlebom úplne neverí. „Uvidíme, čo bude po voľbách. Keď sa ĽS NS rozhodne ticho podporovať nejakú koalíciu, je tam už formálna výhovorka, že nejde o spoluprácu. Bral by som to teda s veľkou rezervou,“ hovorí Baránek. Rovnako vníma vyjadrenie o obrovskej hanbe pre opozíciu, ak extrémistická strana skončí druhá. „Aj Kotleba je opozícia a on nemôže potupiť sám seba,“ podotkol analytik. Doplnil, že rastúce preferencie ĽS NS sú najmä silným signálom pre celé Slovensko.

Marušiak si myslí, že Smer sa alternatíve s Kotlebom naozaj bude snažiť vyhnúť. „Hoci pred voľbami 2006 tiež hovoril o neprijateľnosti SNS a Vladimíra Mečiara,“ spomenul minulosť s tým, že podobný krok by mohol vyústiť do rozkolu strany. Fico má podľa neho pravdu, že úspech ĽS NS by bol pre opozíciu potupou. „Ale len do tej miery, že veľa voličských hlasov stráca aj Smer. Pritom je zrejmé, že len málo z nich prechádza k súčasnej opozícii. Skôr idú ku konzervatívno-populistickým subjektom vrátane ĽS NS,“ vysvetlil. Pre opozíciu je podľa neho blamážou, že aj keď je doslova posadnutá túžbou dosiahnuť Ficov odchod, má problém získať parlamentnú väčšinu.