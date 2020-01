Opozícia chce nového policajného prezidenta

Opozícia nie je spokojná s policajným prezidentom Milanom Lučanským, ktorý si do horúceho kresla sadol v júni 2018. Podľa lídra koalície PS/Spolu Michala Trubana sa ho v prípade, že zostavia po voľbách vládu, chystajú odvolať. "Treba zabezpečiť kvôli zvýšeniu dôveryhodnosti aj voľbu nového policajného prezidenta," vyhlásil.

„Pokiaľ bude dostatok hlasov, treba ho odvolať, čisto iba na zvýšenie dôveryhodnosti. Nech sa tam prihlási znova pán Lučanský,“ pokračoval Truban v relácii RTVS.

Zmeny týkajúce sa voľby policajného šéfa plánujú aj strany SaS a Za ľudí. „Som presvedčený, že minister vnútra by mal niesť zodpovednosť aj za Policajný zbor a nepríde mi fér zabetónovať policajného prezidenta vo funkcii,“ vyhlásil Andrej Kiska (Za ľudí). V súčasnosti ho môže minister odvolať pre závažné dôvody, ktoré však musí odobriť aspoň trojpätinová väčšina členov brannobezpečnos­tného parlamentného výboru. Podľa Kisku má tak minister vnútra zviazané ruky.

„Pod vedením Lučanského sa určité veci pohli. Na druhej strane rastú preferencie extrémistov, aj z toho dôvodu, že ľudia nemajú pocit bezpečnosti v niektorých častiach krajiny. Dôvera voči policajnému prezidentovi sa zvýšila, ale plnú moju dôveru určite nemá,“ povedal Kiska, ktorý čelí obvineniu z daňových podvodov.

Zmeny vo voľbe policajného lídra presadzuje aj SaS, ktorá rovnako tvrdí, že politickú zodpovednosť by mal zaňho niesť minister vnútra. Dôveru k Lučanskému nemá ani predseda hnutia OľaNO Igor Matovič. Podľa neho si policajný šéf robí z policajtov byrokratických právnikov. „Prečo neprichádza s riešeniami pre poctivých policajtov, ktoré by im rozviazali ruky a mohli by ísť po vinníkoch ako po údenom?“ poukázal Matovič.

Prekvapená koalícia aj policajný šéf

Koaličné strany snahám opozície nerozumejú. Aj s jej podporou Národná rada začiatkom decembra 2018 schválila novelu zákona o Policajnom zbore, ktorou sa sprísnili podmienky na výber jej šéfa. Podľa predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára nový zákon dostal za mreže mnohých v minulosti ťažko dosiahnuteľných vinníkov. „Lučanskému plne dôverujem. Opozícia nás predtým kritizovala, pomaly naťahovala zbrane, že my politizujeme políciu,“ upozornil Bugár.

Premiér Peter Pellegrini (Smer) zdôraznil, že nové zákonné postavenie policajného prezidenta dáva polícii väčšiu mieru slobody. Aj vďaka tomu podľa neho neexistujú nijaké chránené osoby, voči ktorým by polícia nemohla zasiahnuť.

Zámer opozície súčasného policajného šéfa prekvapil. „Chcem vyjadriť ľútosť nad ,krokom späť‘. Spolitizovaná polícia nie je políciou 21. storočia, o ktorú sa ja snažím,“ zdôraznil v reakcii na sociálnej sieti Lučanský. Ten sa stal ako prvý šéfom polície, ktorý bol vybraný podľa nových pravidiel a nahradil Tibora Gašpara. Pripomenul, že po zmene pravidiel sa začal v polícii očistný proces.

Nezávislá voľba podľa neho uvoľnila ruky všetkým slušným policajtom a eliminovala napätie „Som pyšný, že som nespolitizovaný policajný prezident a prešiel som komisiou zloženou z koalície aj opozície,“ doložil Lučanský. Na odchod sa po voľbách nechystá. „Ak s novým ministrom vnútra budeme mať rovnaké ciele, a to budovanie nezávislej a dôveryhodnej polície 21. storočia, a je mi jedno, z akej politickej strany bude,“ uzavrel Lučanský.

Za všetkým sú voľby

Podľa rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáša Koziaka majú opozičné strany viacero dôvodov, prečo chcú presadiť zmeny pri voľbe policajného prezidenta. „Je veľmi silný predpoklad, že strany, ktoré chcú zmenu, budú skladať budúcu vládu. Budú tiež chcieť zmeniť policajného prezidenta a budú to môcť urobiť len spôsobom, že sa zmení zákon, aby bola voľba policajného prezidenta viazaná na politické rozhodnutie,“ povedal Koziak. Strany plánujú podľa neho získať väčší vplyv a dosah na voľbu policajného šéfa.

Ich plány nepovažuje za šťastné. „Podľa mňa je správnejšie, aby voľba policajného prezidenta nebola politická. Policajný prezident by mal byť človek, ktorý predovšetkým dohliada na zákonnosť a výkon spravodlivosti v štáte, takže politizácia je v tomto prípade trochu na škodu,“ zhodnotil Koziak. Uznáva, že argument politickej zodpovednosti je silný. „Stanovisko opozície však treba čítať jednoznačne z pohľadu toho, že sa blížia voľby. Správanie opozície je však do istej miery zmätočné, keďže sama podporovala zmenu voľby a mala len nedávno určitý postoj, ktorý teraz popiera,“ uzavrel Koziak.