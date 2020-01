Sestry a pôrodné asistentky tvrdia, že ich podmienky sa nezlepšili

Sestry a pôrodné asistentky v uplynulom období nepocítili výraznejšie zlepšenie pracovných podmienok. Tvrdí to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA). Odvoláva sa na vlastný prieskum. Ministerstvo zdravotníctva SR reagovalo, že si ich prácu nesmierne váži.

„Musíme konštatovať, že ani rok 2019 nebol pre sestry a pôrodné asistentky rokom hojnosti a blahobytu. Tretina z nich dosiahla mzdu, ktorá sa priblížila priemernej mzde v národnom hospodárstve za rok 2019,“ uviedla prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová, pričom poukázala na to, že do prieskumu sa zapojilo 2093 sestier a pôrodných asistentiek. Celkovo ich stavovská organizácia združuje okolo 40.000.

MZ SR tvrdí, že sestry sú segmentom, ktorému venujú veľkú pozornosť práve vďaka pozícii ministerskej sestry. „Prácu sestier si nesmierne vážime a sú neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti pri pacientoch, dôležitý je aj rozmer empatického prístupu k pacientovi, pretože prístup výrazne ovplyvňuje úspešnú liečbu,“ uviedla pre TASR hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Čo sa týka mzdového ohodnotenia, ministerstvo tvrdí, že monitoruje stav ohodnotenia sestier v systéme. Tabuľkové platy sestier podľa Eliášovej od januára vzrástli. „Ide o zvýšenie minimálnej výšky základnej zložky mzdy, ktorá je upravená zákonom a ktorá v konečnom dôsledku ovplyvňuje nárast celkovej mzdy sestry. Keďže dohodnutie konkrétnej výšky základnej zložky mzdy je predmetom kolektívneho vyjednávania, jej rast môže byť aj vyšší,“ doplnila Eliášová.

Čiastočné zvýšenie spokojnosti so mzdou u sestier a pôrodných asistentiek je podľa slov Lazorovej vo veľkej miere spôsobené iba faktom, že viacerí zamestnávatelia pristúpili k preplateniu odpracovaných nadčasových hodín. „Bohužiaľ nie tým, že by im základná mzda výraznejšie stúpala. Reálne tak dochádza k situácii, keď lepší plat, a zároveň zlepšenie finančnej kondície rodiny sestry a pôrodné asistentky môžu dosiahnuť iba vďaka tomu, že sú v práci na úkor času, ktorý by mohli venovať rodine a výchove detí, ako aj svojmu odpočinku,“ komentovala.

Na komoru sa podľa Lazorovej obracajú sestry aj pre nemožnosť čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy na sústavné vzdelávanie, čerpanie zákonného voľna, pre nesprávne pracovné zaradenie, nevyplácanie mzdy na základe platnej legislatívy, ako aj z dôvodu nepreplácania nadčasových hodín zamestnávateľmi. „Zároveň však zaznamenávame trend, že zo strany zamestnávateľov dochádza k čoraz väčšiemu tlaku na výkon nadčasovej práce,“ doplnila.

MZ tvrdí, že prihliada na adekvátne pracovné podmienky sestier a pracuje na ich postupnom zlepšovaní. „Ovplyvňujú ich aj podmienky a prostredie v nemocniciach. Do nemocníc išli historicky najvyššie investície. Tieto peniaze boli použité na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu priestorov, ako aj nákup zdravotníckych prístrojov a zariadení. Kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pacientom v nemocniciach a lepšie pracovné podmienky sestrám, respektíve všetkým zdravotníkom, umožňujú nové prístroje, ktorých obmena sa deje po mnohých rokoch. Takisto významná výmena starých lôžok v nemocniciach za nové znamená nielen komfortnejšiu liečbu pacientov, ale aj lepšie pracovné podmienky pre sestry či sanitárov,“ komentovala hovorkyňa rezortu.

Stavovská organizácia však mieni, že budúca vláda bude mať čo robiť, aby zvrátila aktuálny stav. „Prijať by mala také rozhodnutia, ktoré zásadne zmenia túto situáciu,“ uzavrela Lazorová.