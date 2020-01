ONLINE: Piaty deň súdu. Hovoriť budú Kuciakovi kolegovia

9:16 Prvý ide vypovedať Peter Bárdy, šéfredaktor portálu aktuality.sk.

Predsedníčka súdu Ružena Sabová oboznámila zúčastnených, že celý priebeh pojednávania sa zaznamenáva a záznam slúži na vyhotovenie prepisu. Záznam sa vyhotovuje každý deň počas celého trvania pojednávania.

Šéfredaktor portálu, pre ktorý písal zavraždený novinár pred súdom vyhlásil, že ani jedného s obžalovaného nepozná a nikdy sa s ním nestretol. Jeho výpoveď začala opisom práce Jána Kuciaka.

Pred výpoveďou požiadala predsedníčka senátu ostatných svedkov, aby opustili miestnosť.

„Najväčšia snaha Jána Kuciaka bola očistiť spoločnosť,“ opisuje prácu novinára, ktorý často písal o Marianovi Kočnerovi a jeho kauzách.

9:14 Dnešného dňa sa nezúčastnila sestra zavraždeného kolárovského podnikateľa Petra Molnára Silvia Molnárová, jeho exmanželka Viktória Langerová a ani ich právny zástupcovia.

9:09 Na lavici obžalovaných sedí Tomáš Szabó so svojimi obhajcami. Ostatní obžalovaní sú zastúpení svojimi obhajcami.

Na lavici svedkov sedia šéfredaktor aktuality.sk Peter Bárdy, šéf reportérov Ján Petrovič, Annamária Dömeová, Marek Vagovič a Dag Daniš.

Svedkovia majú pripnutý odznak All for Jan, ktorý majú aj rodičia zavraždeného novinára a jeho snúbenice.

9:09 Predsedníčka senátu upozornila na skutočnosť, že niektoré médiá publikujú fotografie zo súdu, na ktorých sú sudcovia. Požiadala, aby boli odstránené a aby novinári dodržiavali všetky nariadenia súdu.

9:00 Predsedníčka súdu Ružena Sabová začala hlavné pojednávanie

8:58 Do pojednávacej miestnosti priniesli kukláči Tomáša Szabóa. Spomedzi obžalovaných je jediný, ktorý sa dnešného pojednávania zúčastní. OStatným súd vyhovel v žiadosti o konanie v ich neprítomnosti. Včera o to požiadal obžalovaný Marian Kočner.

Veľa novinárov jeho čin komentovalo ráno pred pojednávaním. Majú za to, že keby bol prítomný, bolo by to zaujímavejšie, keďže mohlo dojsť ku konfrontácii novinárov z aktuality.sk a obžalovaného.

8:56 Piaty deň hlavného pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa pomaly začína.

Verejnosť a novinárov už v pustili do pojednávacej miestnosti.

Dnes bude vypovedať osem svedkov, z toho päť bude kolegov zavraždeného novinára Jána Kuciaka z redakcie aktuality.sk

Štvrtý deň: Haščák, Bödör

Okolnosti vraždy novinára a jeho snúbenice objasňovali pred trestným senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku aj finančník Jaroslav Haščák a nitriansky podnikateľ Norbert Bödör.

Oligarcha, finančník, zamestnanci golfového areálu, sused, muž, ktorý upravoval vražednú zbraň. Obraz, ako zomrel novinár Ján Kuciak so snúbenicou Martinou Kušnírovou, sa postupne skladá. Na jednej strane svedkovia odkrývajú svet Mariana Kočnera, ktorý je obžalovaný z objednávky vraždy. Na strane druhej upresňujú, ako sa Tomáš Szabó a Miroslav Marček na vraždu pripravovali.

Na štvrtý deň pojednávania eskorta priviedla iba Mariana Kočnera a Tomáša Szabóa. Miroslav Marček a Alena Zsuzsová požiadali o konanie v ich neprítomnosti a súd im vyhovel. Do súdnej siene sa vrátia ž v stredu, keď budú opäť reagovať na obžalobu a vypočuté svedectvá.

Bödör má kontakty všade

Nitriansky podnikateľ Bödör poprel, žeby sa podieľal na sledovaní novinárov a odmietol, že by ho o niečo také požiadal práve obžalovaný Marian Kočner.

Potvrdil však svoje kontakty na polícii. „Je známe, že Tibor Gašpar je moja vzdialená rodina. Moja babka a babka jeho manželky boli sesternice,“ vysvetľoval svoj vzťah s bývalým policajným prezidentom Tiborom Gašpar. Ten sa vzdal tohto postu až na nátlak premiéra Petra Pellegriniho v máji minulého roka. Bödör dodal, že sa s Gašparom často stretávajú na rodinných akciách. Poprel však, že by sa mali rozprávať o pracovných záležitostiach.

S Kočnerom sa pozná približne desať rokov. „Boli sme v kontakte nepravidelne, no nemáme spolu žiadne spoločné obchodné aktivity,“ vypovedal podnikateľ pred súdom s tým, že na spoločných stretnutiach s obžalovaným rozoberali okrem politiky i kultúru, šport rôzne spoločenské témy. „Tvrdil, že novinári klamú,“ vysvetľoval Bödör, že sa s Kočnerom často rozprávali o práci novinárov. Kočner sa často hneval, ako píšu o ňom a jeho aktivitách. Ako sa však samotný podnikateľ priznal, on osobne médiá nesleduje a nečíta ani články spojené s jeho osobou. „Nezaujíma ma to, občas mi známy pošlú, či som videl, čo o mne píšu,“ vyjadril sa.

Sledovanie novinárov poprel

Bývalý novinár a šéf kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Peter Tóth minulý týždeň vypovedal, že Bödör platil za sledovanie novinárov. Potvrdil, že nitriansky podnikateľ dal na výdavky 70-tisíc eur. Získané informácie mal podľa obžaloby Kočner posunúť vykonávateľom vraždy Kuciaka.

Na otázku prokurátora Viliama Turana, či pozná Petra Tótha a či sa s ním niekedy stretol, odpovedal, že sa stretli asi trikrát. Malo to byť v období od augusta do septembra roku 2018 na žiadosť Tótha. Bödör pred senátom vysvetlil, že Tóth chcel od neho vedieť, či vie nejako pomôcť Kočnerovi, ktorý bol v tom období vo väzbe pre kauzu zmenky. Nitriansky podnikateľ Tóthovi odpovedal, že nemá také kontakty, ktoré by obžalovanému mohli pomôcť. „Pomohol by som len jeho žene a dcéram, keby boli v núdzi. Ja som s tým nič nechcel mať,“ odpovedal na otázky predsedníčky senátu Ruženy Sabovej.

Na poslednom stretnutí vlani v septembri mal byť podľa slov Bödöra Tóth už veľmi nervózny a po zadržaní Zsuzsovej sa mu priznal, že pre Kočnera sledoval novinárov a bojí sa, že ho stiahne o sebou. „Povedal, že s tým ide na políciu,“ dokončil Bödör s tým, že približne dva mesiace pred zadržaním podorzrivých sa už v bratislavských kaviarňach a reštauráciách rozprávalo, že polícia vie, kto sú páchatelia. Kto konkrétne to však hovoril, povedať nevedel.

Podnikateľ pred súdom priznal, že sa pozná so špeciálnym prpokurátorom Dušanom Kováčikom, bývalým šéfom Národnej jednotky finančnej polície Bernardom Slobodníkom či bývalým šéfom protikorupčnej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Robertom Krajmerom. Právny zástupca Kuciakovcov Daniel Lipšic jeho výpoveď označil za nedôveryhodnú a práve jeho kontakty majú dokazovať získavanie informácií v prospech obžalovaného Kočnera. Neskôr Lipšic vyhlásil, že by polícia mala Bödörove výpovede preveriť.

Spoločnou témou boli médiá

Finančník Haščák hovoril aj o médiách, v ktorých je Penta spoluvlastníkov. Práve to mala byť spoločná téma rozhovorov s Kočnerom. Poznajú sa od roku 1998. „Naša komunikácia sa stala častejšou, keď sa stal klientom našej banky,“ povedal Haščák.

Vypovedal, že sa ho Kočner pýtal na publikované články a chcel od neho, aby využil svoj plyv a usmerňoval prácu novinárov. Kočner sa podľa slov HAščáka mal pýtať na niektoré publikované články médií, ktoré spadajú pod Pentu a žiadal Haščáka o uverejňovanie pravdivých informácií. Finančník mu naopak vysvetľoval, že do práce novinárov zasahovať nemôže. Ako ďalej uviedol, o článkoch Jána Kuciaka sa nerozprávali a jeho osobu mu vôbec nespomínal.

„Inak, pracujem na odj*baní č*ráka,“ dostal cez aplikáciu Threema Haščák správu od Kočnera. Vysvetľoval, že táto správa sa netýkala novinára Jána Kuciaka, ale vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Lukáša Kyselicu. Ten vyšetroval kauzu Gorila, ktorá sa týka uniknutej nahrávky z rozhovorov z bytu na Vazovovej ulici v Bratislave. No, ako objasnil Haščák, Kyselica mal pod palcom aj vyšetrovanie objednávky vraždy Silvie Volzovej, spoločníčky Pavla Ruska v televízii Markíza. Neskôr novinárom Haščák povedal, že Rusko ho upozorňoval na konanie bývalých členov Slovenskej informačnej služby, ktorý ho chceli vydierať. Malo ísť o teplárenskú spoločnosť.

Napriek tomu, že Haščák potvrdil, že Bödöra pozná a patrí do jeho okruhu širších známych, na súde sa na seba ledva pozreli a vôbec sa nepozdravili. Obaja počas pojednávania Kočnerovi vykali.

Parkovisko v Báči

Ďalší svedkovia vysvetľovali, že sa Kočner s Alenou Zsuzsovou stretávali v golfovom rezort v Báči. Autá zaparkovali na parkovisku a tam sa potom rozprávali. Na rybačku do rezortu chodieval aj bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka. Záver pondelkového pojednávania patril Martinovi Sehnalovi, ktorý upravoval vražednú zbraň. Pred súdom usvedčoval Tomáša Szabóa, že si u neho objednával domácku výrobu hlavne a tlmiča. Sehnala okresný súd v Komárne za tento čin odsúdil na trojročný podmienečný trest.