Paška a Hrnko predložili návrh uznesenia k situácii v Iraku

Poslanci SNS Jaroslav Paška a Anton Hrnko predložili do Národnej rady (NR) SR uznesenie k situácii v Iraku. Parlament by ním mal vyjadriť znepokojenie nad porušením medzinárodného práva nerešpektovaním zvrchovanosti Iraku. Zároveň by v tejto súvislosti mala vláda SR bezodkladne ukončiť rokovanie s USA o uzavretí Dohody o obrannej spolupráci medzi Spojenými štátmi americkými a Slovenskou republikou.