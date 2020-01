K spomienkovým stretnutiam za Jána a Martinu sa pripojí vyše 40 miest a obcí

Iniciatíva Za slušné Slovensko si zhromaždeniami vo viac ako 40 mestách a obciach 21. februára pripomenie úmrtie Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ako ďalej informovali zástupcovia iniciatívy, vyzývajú verejnosť k vytvoreniu udalostí v rámci „Týždňa Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej“, ktoré by sa konali od 21. februára do 28. februára a skončili by tak deň pred parlamentnými voľbami.