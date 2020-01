Stopnú Tatranci kamióny? Nechcú ich v národnom parku

Tatrancom sa nepáči obchádzková trasa pre kamióny. Keďže most v Kežmarku je v havarijnom stave, nákladné autá do 18 ton jazdia od pondelka cez mesto Vysoké Tatry a národný park.

VIDEO: Protest proti kamiónovej obchádzke cez národný park.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš upozorňuje, že sú aj iné možnosti presmerovania ťažkých nákladných automobilov. Odhaduje, že denne by malo mestom prejsť približne 200 kamiónov.

„Žiadame vylúčenie tranzitu cez Vysoké Tatry, je to neakceptovateľné. Rokovalo sa o nás bez nás. Kamióny pôjdu cez najstarší a najvzácnejší národný park, zároveň je naše mesto významným kúpeľným územím, kde sa liečia respiračné choroby," pokračoval Mokoš.

Mesto je strediskom cestovného ruchu s vysokou návštevnosťou. "Sami máme problémy a hľadáme riešenia statickej a dynamickej dopravy. Ani cesta, kadiaľ by mali kamióny jazdiť, nie je v najlepšom stave a komunikácia do Popradu sa rekonštruuje. Najdôležitejšia je však bezpečnosť, zdravie a životy našich obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktoré musíme ako mesto zabezpečiť,“ uviedol Mokoš dôvody, pre ktoré Vysoké Tatry nesúhlasia s kamiónmi.

Existuje možnosť vyhlásiť krízový stav

Primátor poukázal aj na to, že na tejto trase sú minimálne tri kritické úseky, pričom dva z nich sú v zlom stave. „Pri Tatranskej Lesnej sa zosúva svah aj s cestou a problémy môžu vzniknúť aj na križovatke pri vjazde do Starého Smokovca, ktorá je vo svahu a nachádza sa na nej aj železničné priecestie bez závor. Navyše v Tatranskej Lomnici je kruhový objazd, ktorý nebol stavaný pre takéto veľké autá,“ doplnil Mokoš. Nevylúčil, že v prípade potreby by mesto mohlo vyhlásiť krízovú situáciu, čo by znamenalo stop pre kamiónovú dopravu.

Aktivisti a obyvatelia Vysokých Tatier pred niekoľkými týždňami odštartovali petíciu proti kamiónom v Tatrách, pod ktorú sa podpísalo vyše dvetisíc ľudí z celého Slovenska. Už pri jej štarte nevylúčili aj ráznejšie kroky. V utorok sa v parku v Tatranskej Lomnici stretlo asi 50 ľudí. Usporiadali protest, hoci pôvodne mali v pláne zablokovať jeden z priechodov pre chodcov.

Počet kamiónov chcú monitorovať

„Súčasná situácia je pre nás neprijateľná a máme obavy, čo bude ďalej. Tento týždeň budeme monitorovať počet kamiónov, ktoré prejdú cez mesto. Ak nedôjde k zmene, nevylučujeme, že pritvrdíme. Začínajú sa prázdniny, prídu tisíce ľudí a môže dôjsť ku kritickým situáciám. Veríme však, že nebudeme musieť pristúpiť ku krajným riešeniam, napríklad vytvoriť živú reťaz na ceste,“ uviedla Lucia Dubielová, mestská poslankyňa a zároveň zástupkyňa nespokojných obyvateľov.

Mesto Vysoké Tatry navrhovalo iné možnosti obchádzkových trás. „Jedna by mohla viesť cez Ľubicu, Javorinu, Jurské a Holumnicu, ďalšou možnosťou je trasa cez Spišskú Belú, Tatranskú Kotlinu, Tatranskú Lomnicu a Veľkú Lomnicu,“ spomenul len niektoré možné riešenia Štefan Mulik z oddelenia dopravy mesta Vysoké Tatry. Možnosťou je aj prejazd Vojenským obvodom Javorina. „Cesta je podľa nášho názoru prejazdná po menších úpravách,“ dodal Mulik.

Aktuálne riešenia cestárov zatiaľ nepoznáme

Oslovili sme Slovenskú správu ciest s otázkami, či sa uvažovalo aj nad inými trasami, ktoré by sa vyhli mestu Vysoké Tatry, alebo prečo nevedie obchádzka cez vojenský obvod. Zároveň sme sa chceli dozvedieť, čo by organizácia robila v prípade, ak by tatranská samospráva vyhlásila krízovú situáciu v meste. Do uzávierky SSC na otázky nereagovala.

Mimoriadna situácia pre zlý stav mosta v Kežmarku platí od polovice decembra v meste a od konca decembra aj v celom Prešovskom kraji. Most nad riekou Poprad bol súčasťou tranzitu kamiónovej dopravy na severovýchod Slovenska a do Poľska. SSC, ktorá je jeho správcom, na ňom obmedzila dopravu pre vozidlá nad päť ton. Vytýčila dve obchádzkové trasy, jednu cez Prešov a Sabinov, druhú cez Tatry, ktorá je určená kamiónom do 18 ton. Dopravné obmedzenie bude platné do ukončenia výstavby provizórneho premostenia cez rieku Poprad v Kežmarku, ktoré by malo byť zrealizované do konca marca. S rekonštrukciou či prestavbou mosta sa zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici roka 2020.