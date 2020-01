Smutný pohľad, panelák na smetisku. Likvidácia trosiek rozhádala Prešov

VIDEO: Koniec prešovského paneláka. Pozrite sa na skládku, čo z neho zostalo.

Pochybnosti o výške sumy za dobúranie, odvoz a uskladnenie stavebného materiálu po zdemolovanom paneláku na Mukačevskej 7 má mestský poslanec Martin Eštočák. Už podal aj trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Podľa hovorcu prešovskej radnice Vladimíra Tomeka mesto chystá odvetu.

„Zvažujeme podanie trestného oznámenia v súvislosti s podozreniami zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy, trestného činu ohovárania, prípadne ďalších trestných činov,“ potvrdil.

„Objednávku sme v zákonnej lehote zverejnili, a taktiež sme zverejnili cenovú kalkuláciu od firmy Matijka, s rozpisom jednotlivých položiek,“ dodal s tým, že mestské zastupiteľstvo poverilo hlavného kontrolóra, aby práve túto objednávku skontroloval.

Mesto tvrdí, že oslovilo sedem firiem a iba firma Matijka z Kružlova, ktorá napokon získala zákazku, poslala vyčíslenie nákladov a spĺňala všetky požadované predpoklady a dokázala zabezpečiť kontinuálny priebeh asanačných prác.

Prešovský krízový štáb však už dva dni po výbuchu dostal ponuku od košickej spoločnosti Slovak Assistance. „Poslali sme ponuku na zbúranie, odvoz a uskladnenie sutiny. Osobne sme potom uviedli, že by sme to vedeli vykonať za 400-tisíc eur. Čakali sme, že budeme vyzvaní, aby sme poslali cenovú ponuku, no doteraz sme sa nedočkali,“ hovorí Jaroslav Kučerov, zástupca Slovak Assistance. „Medzi tými siedmimi oslovenými firmami neboli. Vedeli by sme tiež okamžite začať s činnosťou, máme na to kapacity,“ oponuje vyhláseniu Prešova.

Priestor, kde stál panelák, je vyprataný a sutina skončila na skládke pri obci Petrovce. Okrem bezpečnostnej služby ju strážia aj policajti. „Hliadky budú zabezpečovať miesto do rozhodnutia vyšetrovateľa odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove,“ spresnil prešovský krajský policajný hovorca Igor Pavlik.

Do priestorov skládky sa nemožno dostať. V rámci areálu je plocha, ktorá slúži ako medzisklad sutín pred ich drvením a uložením do telesa skládky. „Areál jej 24 hodín pod dozorom kamier. Na základe pokynov mesta a polície kamery zaznamenávajú príjem, uskladnenie a všetku manipuláciu s materiálom,“ objasňuje Eva Čudková zo spoločnosti Ozón, ktorá prevádzkuje skládku.

Pri výbuchu plynu na Mukačevskej ulici 6. decembra 2019 prišlo o život sedem ľudí, jedna osoba je stále nezvestná. V Prešove je odvtedy vyhlásená mimoriadna situácia. Peniaze na záchranné práce sa nečerpajú z verejného účtu na pomoc obyvateľom bytovky, kam posielali peniaze ľudia z celého Slovenska aj zo zahraničia, ale z milióna eur, ktoré mestu poslala vláda.