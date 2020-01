Polícia v centre Bratislavy riešila agresívneho muža. Bol to minister Sólymos

Podľa portálu Plus7dní sa incident stal pred čínskou reštauráciou, podgurážený muž sa dostal do konfliktu so svojím spoločníkom, ako aj s obsluhou reštaurácie. Po približne hodine polícia odišla aj so spútaným mužom.

Pravda oslovila políciu a stranu Most-Híd, zatiaľ na naše otázky neodpovedali. Podľa našich informácií, minister sa v týchto dňoch naozaj vyrovnáva s ťažkou životnou situáciou. Na mieste popisovaného incidentu sú rozbité dvere, ktoré naznačujú, že sa tam niečo odohralo. Minister bol v reštaurácii s bratom, podgurážený sa dostal do potýčky s personálom, ktorý chcel mužov vyhodiť z podniku. Dvere na podniku zrejme rozbil ministrov brat.