Zodpovednosť za trapas s Trnkom smeruje k polícii

„Všetci sme počuli nahrávky rozhovorov medzi Marianom Kočnerom, Dobroslavom Trnkom a Jánom Počiatkom, a to, čoho sme boli svedkami, je v ostrom kontraste s výsledkom postupu orgánov činných v trestnom konaní,“ komentovala prezidentka Trnkovo prepustenie minulý piatok na sociálnej sieti. Keď niekdajšiemu vysokému ústavnému činiteľovi obvinenie prokuratúra zrušila, prezidentka pozvala predstaviteľov orgánov činných v trestnom konaní na stretnutie a požiadala o vysvetlenie.

„Je nevyhnutné si uvedomiť, že nejde o bežný kriminálny prípad. A tiež aj to, že akékoľvek kroky vo vyšetrovaní bude verejnosť vnímať cez obsah nahrávok, ktoré sú všeobecne známe. Zodpovednosť polície a prokuratúry, ak im záleží na ich dôveryhodnosti, nemôže končiť vznesením alebo zrušením obvinenia. Ich zodpovednosť končí až vtedy, keď aj v komunikácii s verejnosťou urobia všetko pre rozptýlenie legitímnych pochybností o ich postupe,“ upozornila Čaputová.

Policajnému prezidentovi Milanovi Lučanskému aj generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi sa poďakovala za otvorenosť pri objasňovaní situácie, aj keď, ako zdôraznila, mieru poskytnutia informácií nechala len na nich.

„Situácia vznikla v dôsledku nedostatočnej koordinácie medzi políciou a prokuratúrou. Som presvedčená, že v prípade tak spoločensky citlivých káuz, týkajúcich sa bývalého najvyššieho strážcu zákonnosti, musí efektívne fungovať koordinácia medzi vyšetrovateľom a dozorujúcim prokurátorom. Nemôže sa teda stať, že až pri vznesení obvinenia sa prejaví tak odlišný právny názor, ktorý vedie k zrušeniu obvinenia. Rovnako by sa nemalo stať, že takýto krok ostane bez náležitého vysvetlenia,“ zhrnula závery stretnutia prezidentka.

Čižnár: Pochybila polícia

Ešte pred jej vyhlásením podal verejnosti vysvetlenie aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár. Po preštudovaní spisu sa zastal dozorového prokurátora, ktorý nariadil zrušenie obvinenia. Podľa neho ani nemohol rozhodnúť inak.

„Postup dozorového prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry v minulotýždňovom prípade bývalého generálneho prokurátora bol zákonný. Skutok, pre ktorý bolo D. T. vznesené obvinenie, nenapĺňa pojmové znaky skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedol Čižnár prostredníctvom svojej hovorkyne Andrey Predajňovej.

Čižnár priznal, že pri Trnkovom zadržaní došlo k pochybeniu a naznačil, že skôr na strane príliš iniciatívnej polície. „Bolo chybou, že v tak závažnej trestnej veci nebol koordinovaný postup medzi políciou a dozorovým prokurátorom ÚŠP, pričom prokuratúra takúto koordináciu očakávala,“ zdôraznil Čižnár.

Tvrdí však, že to neznamená koniec záujmu prokuratúry o Trnkove pochybenia. „Vyšetrovateľ Policajného zboru bol upravený pokynom dozorového prokurátora ÚŠP na objasnenie skutočností, ktoré by mohli evokovať podozrenie zo závažnej ekonomickej trestnej činnosti, a až po splnení tohto pokynu a objasnení týchto skutočností bude vo veci opätovne rozhodnuté, z čoho vyplýva, že prokuratúra sa touto vecou naďalej intenzívne zaoberá,“ ubezpečil Čižnár.

Polícia: Postup vyhodnotíme

V podobnom duchu reagovala aj viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová, ktorú rovnako zrušenie obvinenia prekvapilo. Aj podľa nej bol problém v právnej kvalifikácii možného trestného činu. „K nejakému konaniu, samozrejme, došlo. Teraz je dôležité ho správne kvalifikovať. Ja som z médií pochopila, že nebolo správne kvalifikované. Je to môj názor,“ povedala Maškarová pre TASR a zároveň potvrdila, že zodpovednosť sa situáciu sa pokúsia zosobniť. "Len čo prebehne konanie pána prezidenta, tak potom nastúpim ja a vyhodnotíme celý postup, aby sa do budúcna takéto veci nestávali, ak tam došlo k nejakému pochybeniu vyšetrovateľa. Zovšeobecním to pre celé Slovensko pre všetkých vyšetrovateľov,“ dodala.

Podobne ako prezidentka si chce vyšetrovanie Trnku dať vysvetliť aj premiér Peter Pellegrini (Smer). „Chcem sa spýtať, len procesne, či je všetko v poriadku. Nemali by sme sa do týchto vecí my politici miešať, ale musíme mať istotu, že každý konal na základe paragrafov, dôkazov a nie na základe nejakého mediálneho tlaku,“ uviedol Pellegrini pred stredajším zasadnutím bezpečnostnej rady vlády.

Lučanský, ktorý sa s prezidentkou stretol ešte v nedeľu pred odchodom na zahraničnú dovolenku, opäť pripomenul, že aj v iných prípadoch je pripravený vysvetliť kroky polície, ak to neohrozí vyšetrovanie. „Nevadí mi, ak chce prezidentka alebo premiér informácie, ktoré sú dôležité na upokojenie verejnosti. Ja sám však zvážim po konzultácii s vyšetrovateľom, čo a ako im poviem,“ odkázal Lučanský.

Zrušené obvinenie súviselo s kauzou Lemikon vs. Tipos, ktorú sčasti dokumentuje aj záznam zo skrytej kamery Mariana Kočnera. Nahrávka z januára 2009 naznačuje, že Trnka mohol zanedbať svoje povinnosti pri právnom spore medzi štátnou akciovkou Tipos v správe rezortu financií a cyperskou spoločnosťou Lemikon. Štát mohol kvôli pochybnej iniciatíve vtedajšieho ministra financií Jána Počiatka (Smer) prísť zhruba o 16 miliónov eur. Ten však akékoľvek pochybenie odmietol.