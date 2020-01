Opití politici vládnu a rečnia, ale neodchádzajú. Sólymos im dal lekciu, myslí si Baránek

Incident, ktorý sa odohral v stredu večer v jednom bratislavskom pohostinstve, stál ministra životného prostredia Lászloa Sólymosa (Most-Híd) vládne kreslo. Vo štvrtok oznámil demisiu, priznal svoje zlyhanie a verejne sa ospravedlnil. Podľa politického analytika Jána Baránka urobil Sólymos „niečo, čo sa v slovenskej politike nestáva často.“ Baránek to dal do protikladu s úrovňou politickej kultúry, ktorou sa politici prezentovali na utorkovej schôdzi NR SR. „To bolo hanebné zakončenie volebného obdobia, to bola ukážka politickej nekultúry,“ povedal analytik pre TV Pravda.