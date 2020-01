Prvým krokom v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa policajného zboru, vyhlásil Lučanský

Prvým krokom v boji proti korupcii bola nezávislá voľba policajného prezidenta. Povedal to prezident Policajného zboru (PZ) Milan Lučanský v súvislosti s umiestnením Slovenska vo svetovom rebríčku vnímania korupcie od Transparency International.

„Teraz bez akýchkoľvek vplyvov zvonku spoločne s kolegami pracujem na reorganizácii Policajného zboru a vylepšení našich pracovných postupov,“ uviedol Lučanský. Reorganizácia začala podľa neho reorganizáciou Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pod ktorú spadá aj vyšetrovanie korupcie. Hlavnou zmenou bola zmena líniového riadenia na regionálne. „Nie je po pár mesiacoch ešte možné zhodnotiť výsledky reorganizácie, ale už teraz vidíme, že výsledky NAKA sú na vysokej úrovni,“ poznamenal policajný prezident.

Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa polícia posunie v číslach aj na úrovni korupcie. Podotkol, že sa posilnilo aj vyšetrovanie tohto druhu trestnej činnosti v každom regióne.

„Začali sme prenikať aj do športovej korupcie. Nedostatky, ktoré ešte vidíme, sú v samotnom vyhľadávaní korupcie, keďže to je vo väčšine prípadov vzťah dvoch subjektov,“ povedal.

Ak dôjde k nahláseniu korupcie od občanov, tam má podľa Lučanského polícia veľmi dobré výsledky. Spätne vyšetrovať korupciu, napríklad z informácií, ktoré prinesú médiá, je veľmi náročné, priblížil ďalej policajný prezident. „Nevieme využiť napríklad informačno-technologické prostriedky. Sú to všetko nepriame dôkazy, ktoré musíme prácne pretransformovať do priamych dôkazov, aby boli použiteľné pred súdom. Čo nie je vždy možné a reálne,“ hovorí. Dodal, že takéto informácie sa môžu na prvý pohľad zdať jasné a presné, ale nie v trestnoprávnej rovine. Lučanský je názoru, že je potrebné zmeniť postupy, čo ide ruka v ruke aj so zmenami v legislatíve.

Slovensko sa vo svetovom rebríčku vnímania korupcie od Transparency International za rok 2019 umiestnilo na 59. mieste, teda o dve priečky nižšie ako rok predtým, a je na tom o päť miest horšie ako na začiatku volebného obdobia 2016. Výsledky vo štvrtok (23. 1.) predstavilo Transparency International Slovensko (TIS). Organizácia poukázala tiež na to, že podľa jej výskumu sa korupcia na najvyšších miestach na Slovensku netrestá.