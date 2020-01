Demisia Sólymosa už bola doručená do prezidentského paláca

Demisia odchádzajúceho ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) už bola doručená do prezidentského paláca. Potvrdila to hlava štátu Zuzana Čaputová. V budúcom týždni sa má prezidentka stretnúť s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer), prevziať demisiu Sólymosa a poveriť iného člena vlády vedením rezortu na zvyšok volebného obdobia.

O tom, kto povedie Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, sa už premiér rozprával s predsedom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Meno zatiaľ nepotvrdili. Vedenie rezortu by mohol prevziať súčasný minister dopravy Árpád Érsek či minister spravodlivosti Gábor Gál (obaja Most-Híd). Hovorkyňa ministerstva spravodlivosti Zuzana Drobová uviedla, že Gál nedisponuje informáciou o tom, že by mal viesť MŽP on.

Minister Sólymos podal demisiu po tom, ako sa v stredu (22. 1.) zapojil v ázijskej reštaurácii v Bratislave do roztržky. Polícia ho aj s bratom zadržala a po vykonaní potrebných úkonov prepustila. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a trestného činu poškodzovania cudzej veci.