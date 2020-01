Január je skúpy na slnko i na sneh

Tohtoročný január zrejme získa prívlastok suchý a chudobný na sneh. Pod hladinou inverzie teploty klesajú, nad hladinou stúpajú. Podľa klimatológa Pavla Faška sa to prejaví aj v priemernej mesačnej teplote. Kým stanice pod hladinou inverzie budú teplotne normálne, tie vyššie zaznamenávajú teplotné nadnormály. V nižších nadmorských výškach sa priemerné mesačné hodnoty pohybujú okolo nuly. Príkladom je Hurbanovo, kde priemerná teplota od 1. do 23. januára dosahovala –0,4 stupňa. Na Lomnickom štíte zasa –5,5 stupňa. Pritom, ako upozorňuje Faško, by na Lomnickom štíte malo byť o päť stupňov chladnejšie.

Suchý mesiac

Teploty vystúpili vo štvrtok, keď počas celého dňa svietilo slnko. „Buďme vďační aj za ten jeden deň,“ podotýka Faško. Vo štvrtok na bratislavskej Kolibe slnko svietilo osem hodín, čo je v súčasných podmienkach maximum. Na Chopku to bolo o hodinu a Lomnickom štíte o tridsať minút dlhšie. „Trvanie slnečného svitu na nížinných meteorologických staniciach je veľmi krátke. V Trebišove za prvých 23 januárových dní slnko svietilo iba 26 hodín, šesť z toho práve vo štvrtok,“ pokračuje klimatológ. Opakom je napríklad Lomnický štít, kde slnko v tom istom časovom období svietilo 125 hodín.

Celý január je pomerne suchý. Zrážkové úhrny na juhu stredného Slovenska za prvých 23 dní nedosahujú ani dva milimetre. O niečo viac je to v severných regiónoch. „Prejavuje sa to aj v snehových podmienkach,“ podotýka klimatológ. V januári boli bez snehovej pokrývky meteorologické stanice v Nitre, na bratislavskom letisku, v Dudinciach, Boľkovciach, Rimavskej Sobote, Piešťanoch či Topoľčanoch. Ani výhľad do ďalších dní nie je snehový. Zrážky by mali padať koncom januára a začiatkom februára, v nížinách však budú skôr tekuté.

Faško na príklade storočného radu údajov o snehovej pokrývke v Hurbanove dokumentuje, ako klesá počet dní so snehom. Údaje z Hurbanova sú k dispozícii od roku 1919. Posledných sedem zím nemalo ani 25 dní so snehovou pokrývkou. Naposledy mali sneh viac ako 50 dní v zime 2005/2006. „V druhej dekáde 21. storočia bude počet dní so snehovou pokrývkou približne o desať nižší ako v prvej dekáde. To už nie je náhoda, naozaj môžeme hovoriť o trende, že zimy sú bez snehu,“ upozorňuje.

Pozor na poľadovicu

Väčšie zrážky by mohli spadnúť až v druhom februárovom týždni. „Alebo aj neskôr,“ varuje klimatológ s tým, že to je zlá správa nielen pre hydrológov, ale aj celú spoločnosť. Hoci sa teraz stav riek nemení, keď sa oteplí, môžu hladiny veľmi rýchlo klesnúť.

Rovnaký charakter počasia bude aj cez víkend. V priebehu budúceho týždňa na naše územie postúpia fronty a tlaková výš by mala viac ustúpiť smerom na juh. „K nám by sa mali dostať poveternostné fronty od severozápadu, ktoré by mohli so sebou priniesť aj zrážky. No asi nebudú výdatné,“ vysvetľuje Faško. Na severe a vo vyšších nadmorských výškach môže snežiť, v nížinách a údoliach budú padať zrážky skôr tekuté zmiešané. Keď budú padať na vychladnutý zemský povrch, je veľký predpoklad, že sa bude tvoriť poľadovica.

Najaktuálnejšie správy o snehovej pokrývke sú pomerne krátke. Na Lomnickom štíte hlásia 96, na Chopku 76, v Oravskej Lesnej 23, v Štrbskom Plese 19, v Podolínci 7 a Košiciach 6 centimetrov.