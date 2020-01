Judita, obžalovaná z vraždy kamaráta, bola podľa susedov nekonfliktná

VIDEO: Obžaloba z vraždy. Uvidíme aj Juditinu tvár?

Na Okresný súd v Žiline priviezli Juditu obžalovanú z obzvlášť závažného zločinu vraždy v piatok krátko pred pol deviatou ráno. Spútané dievča malo cestou do súdnej siene sklonenú hlavu a tvár si skrývalo za dlhými tmavými vlasmi. Keďže proces je neverejný, novinári sa do pojednávacej miestnosti nedostali. Vylúčenie verejnosti žiadala prostredníctvom svojho obhajcu Judita. Zdôvodnila to tým, že je mladistvá a prítomnosť médií ju stresuje. Sudkyňa jej návrhu vyhovela.

Na prvom pojednávaní, pred viac ako dvomi týždňami, vypovedala na súde najskôr obžalovaná a potom jej príbuzní. Dievča vraj len zopakovalo svoju verziu s tým, že na mieste vraždy mala byť tretia osoba. Po vražde tvrdila, že ju a Tomáša napadol neznámy odpočtár.

Rodičia a sestra jej bezhranične veria a stoja za ňou. Tak ako minule na súd ju prišli podporiť aj tentoraz. Rodičia nebohého Tomáša neprišli, no v sprievode ich advokáta opäť prišla chlapcova teta Monika.

Pri slovách o medializovaných informáciách, že Juditina obhajoba chce vytiahnuť príklad českej tenistky Petry Kvitovej, ktorú pred časom v byte prepadol neznámy muž a nožom jej na rukách spôsobil obranné poranenia, len krútila hlavou. Počuje vraj o tom prvýkrát. Podobne reagoval právny zástupca Tomášovej rodiny Ján Halagan. O tom, čo konkrétne zaznieva v súdnej sieni, hovoriť odmietol. „Som viazaný mlčanlivosťou,“ zdôvodnil.

V piatok vypovedali len traja svedkovia – susedia žijúci v bytovke, v ktorej sa vražda stala. „Nič som v ten deň nepočula, žiadny krik či volanie o pomoc,“ hovorí žena, ktorá je už len bývalou susedou Juditinej rodiny.

Matka obžalovanej tínedžerky totiž krátko po vražde dotknutý byt predala a odsťahovala sa. Celkovo susedia opisujú dievčinu, ktorá mala 49 ranami nožom zniesť zo sveta svojho kamaráta, ako usmievajú a milú.

„Vnímali sme ju ako veľmi príjemnú, bezproblémovú a nekonfliktnú. Skrátka topdievča, slušné a dobre vychované. To, čo sa stalo, nás prekvapilo,“ zhodli sa. Žiadnu tretiu osobu ale v okolí bytovky v čase tragédie nevideli.

„Určite nie, to by sme si všimli, keďže sme s manželom vtedy sedeli na balkóne. Všade bolo ticho, pokoj, žiadne ruchy. Ani by nám nenapadlo, že sa tam práve odohráva niečo také strašné,“ uzavreli.

Po druhom pojednávaní Juditu opäť odviezli v putách policajti. Tínedžerka je vo väzbe od konca mája. V trenčianskej nemocnici pre obvinených a odsúdených sa momentálne lieči na psychiatrickom oddelení a má nasadenú medikamentóznu liečbu.