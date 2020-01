Ficove balíčky na večné časy, koalícia s Kollárom na hlinených nohách

Niežeby strany neponúkali priehrštie sľubov – jedna stavia kampaň na troch hlavných prioritách (Smer), ďalšia prináša takmer 900 riešení (Za ľudí) a inflácia nápadov sa končí na čísle 1144 (SaS). Lenže vládna koalícia nakoniec musí mať len jeden vládny program. A tu môže vzniknúť problém, ako všetko zladiť, keď si niektoré strany nakreslili hrubé čiary, ktoré nechcú prekročiť.

V rámci predvolebnej kampane sa do relácie TV Pravda Ide o pravdu podarilo vybrať zaujímavú dvojicu. Prvýkrát sa v debate tohto typu stretli Boris Kollár a Alojz Hlina. Obaja vyznávači priamočiarej politiky – keď chcú, tak majú na jazyku to, čo na srdci, preto sa aj v debate medzi nimi poriadne iskrilo.

Výsledok obidvoch strán výrazne ovplyvní budúcu situáciu na Slovensku – aj keď sa do parlamentu dostanú, aj keď sa do neho nedostanú. Práve Kollárova strana SME RODINA má veľkú šancu byť kľúčovou stranou pre zostavenie vlády, či už si preferencie človek číta sprava alebo zľava. Boris Kollár to nebude mať ľahké s ostatnými (už teraz sa na neho pozerajú cez prsty), ale ani ostatní to nebudú mať ľahké s Borisom Kollárom. V relácii Ide o pravdu jasne pomenoval, čo podporí a čo nie.

V deväťdesiatych rokoch si politici navzájom vyhadzovali na oči, kto je a kto nie je demokrat. Na začiatku nového tisícročia boli zaklínadlom reformy a kto ich robí alebo nerobí. V ďalších rokoch to pokračovalo obviňovaním, kto kradne a plytvá – a kto nie. Hitom súčasnosti je byť sociálny a sociálnejší.

Preto sú Ficove sociálne balíčky, také kritizované opozíciou v čase ich prijímania, pod ochranou nielen Borisa Kollára a Igora Matoviča, ktorí to už dlho dávali najavo, ale aj plejády ďalších strán, ktoré patria medzi favoritov volieb – len občas opatrne pripúšťajú zmeny, ale také, aby boli balíčky lepšie, účinnejšie, spravodlivejšie…

Boris Kollár má však aj ďalšie podmienky pre vstup do vlády či pre jej podporu. Vypočujte si ich v relácii Ide o pravdu, ktorá je na čele TOP 10 videí uplynulého týždňa z TV Pravda.

***

1.

Ostrá predvolebná debata dvoch politikov, ktorý sa zoči-voči v takomto dueli ešte nestretli. Hosťami relácie TV Pravda Ide o Pravdu, ktorú moderuje Zuzana Martináková, boli Boris Kollár (SME RODINA) a Alojz Hlina (KDH).

Kto bol v debate Kollár - Hlina presvedčivejší? Boris Kollár Alojz Hlina remíza Zobraziť výsledky ankety Boris Kollár 72,4% Alojz Hlina 17,2% remíza 10,3%

***

2.

Parlament mal pôvodne prerokovať desiatky bodov, nakoniec z toho bol bod jediný. Aj tak najviac zaujala bodka schôdze, pri ktorej padali slová ako ožran či feťáci. A na záver fungovania Národnej rady SR v tomto zložení všetko milosrdne prikryla štátna hymna.

***

3.

Kratučké video, ktoré neukazuje nič iné, než jedny dvere. Sú to dvere podniku, ktoré zostali rozbité po incidente s podguráženým ministrom životného prostredia Lászlóm Sólymosom. Na druhý deň podal demisiu, ale dvere do politiky mu zostali pootvorené – svoju kandidatúru do volieb nestiahol.

***

4.

A ďalšie dvere. Igor Matovič si urobil výlet na Azúrové pobrežie vo Francúzsku. Do Cannes sa nešiel kúpať, ale zaklopať na vráta vily Jána Počiatka, exministra vlády Roberta Fica, aby mu oznámil, že mu ju raz – keď bude pri moci – dá zrekvirovať, keďže si podľa neho na ňu nemohol legálne zarobiť. Domáci pán nebol doma, ale Matovičovi cez médiá odkázal, že robí len politické divadlo.

***

5.

Odstaviť dopravu v celom kraji, aj keď len prímestskú autobusovú, to sa nepodarilo ani štrajkujúcim kamionistom. Je to vyvrcholenie sporu banskobystrickej župy a dopravcu. Jedna strana sa oháňa zákonmi štátu, druhá strana sa oháňa zákonmi trhu a výsledok je, že si cestujúci museli trhnúť nohou.

Kto má v prvom rade riešiť problém so zrušením prímestskej dopravy v Banskobystrickom kraji? župan Banskobystrického kraja premiér premiér a župan zároveň dopravca súd Zobraziť výsledky ankety župan Banskobystrického kraja 83,3% premiér a župan zároveň 16,7% súd 0,0% dopravca 0,0% premiér 0,0%

***

6.

Proces s obžalovanými z vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej pokračoval ďalšími pojednávaniami. Na súde sa postupne rozpletajú detaily pozadia tejto ťažkej a smutnej udalosti v dejinách Slovenska. Smrť dvoch mladých ľudí bola nezmyselná, čo dnes má zmysel, je potrestanie vinníkov a poučenie do budúcnosti.

***

7.

Hromada trosiek pripomínajúca mohylu, ktorá skončila na skládke, mohla byť koncom príbehu jedného paneláku a symbolickým uzavretím tragickej udalosti v Prešove, pri ktorej zahynulo osem ľudí. Ale tam, kde ide o peniaze, ide pieta nabok – hasiči síce plamene dávno uhasili, ale zase sa rozhoreli vášne, koľko by malo odstránenie sutín stáť a kto to mal robiť.

***

8.

O peniaze ide aj v relácii TV Pravda Ide o peniaze. V čase hypoték s mizivými úrokmi sa stavebné sporenie zdalo byť ako prežitok. Lenže okrem lacných peňazí z bánk sú tu aj enormne drahé domy a byty a snaha Národnej banky Slovenska priškrtiť zadlžovanie Slovákov. Takže stavebné sporenie nadobúda nový význam – môže sa použiť na dofinancovanie pri kúpe bývania.

***

9.

Môžeme si stokrát hovoriť, že elektromobily nie sú až také ekolgické ako sa prezentuje, že sú drahé, že ich nie je kde nabiť a že svoj dízel alebo benziňák za auto na elektrinu určite nevymeníme – trend elektromobilty nás skôr či neskôr dobehne. Kto chcel vidieť, čo je v ponuke už teraz, mohol sa zastaviť v Bratislave na prvom autosalóne venovanom výlučne elektrickým autám a plug-in hybridom a uvidieť aj ohmatať tridsiatku modelov.

***

10.

Nerez bola slávna česká folková kapela, ktorá pôsobila na hudobnej scéne v osemdesiatych a začiatkom deväťdesiatych rokov. V pôvodnom zložení trio (Zuzana Navarová, Zdeněk Vřešťál a Vít Sázavský) sa nakoniec rozišlo a po skone speváčky sa zdalo, že Nerez už svoju históriu dopísal. Ale legendy folku sa v minulom roku vrátili so slovenskou speváčkou žijúcou v Prahe Luciou Šoralovou a albumom Zlom. V čom bolo zlomové pre Nerez a v čom pre Luciu Šoralovú?

***