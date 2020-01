Veterán, ktorý partizánčil v Taliansku, má sto rokov

VIDEO: Muž odsúdený na smrť oslávil sté narodeniny. Gratuloval mu aj minister obrany

Odvtedy, ako prišiel František Marek na tento svet, prešlo už celé storočie. Napriek tomu je stále vrtký, plný elánu a rád vtipkuje. Na svoj vek je v skvelej kondícii, čo pripisuje stálemu pohybu. Celý život sa venoval turistike a rád cestoval. Na žilinskom sídlisku Vlčince žije v byte sám, no v blízkom susedstve svojich dvoch dcér – Evy a Anny, ktoré naňho denne dohliadajú. Má tiež päť vnúčat a deväť pravnúčat.

V mladosti zakúsil pán Marek hrôzy druhej svetovej vojny aj zajatie. Jeho príbeh sa podobal všetkým príbehom vojakov slovenskej armády, ktorí boli odvelení na východný front. Keď zistili, aký je stav a za koho bojujú, mnohí sa vracali domov do Povstania alebo ich odvelili ako nespoľahlivých do inej krajiny. Celý jeho pluk tak skončil v Taliansku.

„Keďže v Rusku veľa našich chlapcov utekalo k partizánom, poslali nás tam za trest s tým, že vzhľadom na absenciu taliančiny sa nebudeme môcť s nikým dohovoriť. Neboli sme bojový, ale pracovný útvar,“ hovorí storočný jubilant s tým, že od svojej jednotky potom zbehol k partizánom.

Veterán druhej svetovej vojny František Marek má už sto rokov, no stále je plný života (vpravo v časoch mladosti). Autor: Eva Štenclová, Pravda

Pridal sa k skupine v Ríme, s ktorou sa skrýval v tamojších katakombách. Postupne sa presúvali do rôznych kostolov a budov, istý čas pobudli tiež vo vatikánskych záhradách. „Tam nás schoval jeden fráter, ktorému sme pomáhali s rôznymi prácami v skleníku. Keď sme sa ale jedného dňa vrátili do bytu, v ktorom sme sa pôvodne usadili, zazvonili nám pred dverami Nemci a zajali nás,“ spomína. Vo väzbe si prešiel kadečím.

„Nedávali nám poriadnu stravu, ošatenie, nemali sme ani topánky. Piatich nás odsúdili na trest smrti, takže strach sme mali obrovský. Mysleli sme, že nám definitívne odzvonilo, no potom sa nám akoby zázrakom podarilo ujsť,“ pokračoval s úsmevom.

„Pomohli nám Slováci, ktorí sa tam zrazu objavili, ale to je zamotaný príbeh. Kým by som ho rozpovedal, sedeli by sme tu do rána,“ zamyslel sa. Po všetkých peripetiách sa na Slovensko vrátil v lete 1945. „Išli sme do Malaciek do karantény a potom už konečne k svojim blízkym,“ doplnil muž, ktorý sa po vojne živil ako elektrikár.

Okrúhle narodeniny mal pán Marek 4. januára a presne v ten deň ich vo veľkom oslávil so všetkými svojimi najbližšími. Teraz vo štvrtok mu prišiel potriasť rukou aj minister obrany Peter Gajdoš (SNS).

„Keď som sa dozvedel, že príde, zostal som prekvapkaný,“ žartoval, no potom zvážnel. „Sú väčší hrdinovia ako ja, ktorí by si takúto poctu zaslúžili viac,“ poznamenal skromne veterán.

Šéf rezortu obrany pochválil jeho výbornú kondíciu a udelil mu pamätnú medailu k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia druhej svetovej vojny.

„Nesmierne si cením ľudí, ako ste vy, lebo ste zabezpečili, že 75 rokov žijeme v slobode, demokracii a pohode. Vy ste si to odbojovali a preto sme vás prišli pozdraviť,“ povedal Gajdoš.