Polícia začala trestné stíhanie pre krádež mincí z Národného múzea

„Vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície bolo dňa 13. januára 2020 začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže a vo veci trestného činu falšovania predmetov kultúrneho dedičstva. Z dôvodu zachovania objektívnosti prebiehajúceho vyšetrovania bližšie informácie k prípadu nie je možné poskytnúť,“ potvrdil pre Pravdu hovorca Krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Hodnota mincí závisí od viacerých ukazovateľov. Či sú zo zlata, či zo striebra, alebo to boli nejaké unikátne kusy, alebo celistvá zbierka. „Miliónovú hodnotu môže mať dvadsať mincí, ale aj dvesto, je to veľmi rôzne. Aj každé múzeum v každom štáte si hodnotu určuje samo a trochu inak. Záleží na tom, čo presne vlastne zmizlo. Ak ale išlo o celú zbierku, tá sa väčšinou len tak nestratí. Takéto krádeže bývajú väčšinou organizované, ľudovo povedané na objednávku. Ukradnúť mincu z múzea nie je také jednoduché,“ vysvetľuje odborník na mince a člen Slovenskej numizmatickej spoločnosti Jozef Morávek.

Prečítajte si aj komentár Silvie Ruppeldtovej Ako ukradnúť muzeálne zbierky.

V prípade rýchleho postupu sa dajú ešte odcudzené mince zachrániť, stáva sa však, že sa dostanú do súkromných zbierok a už nikdy sa pôvodnému majiteľovi nevrátia. „Teoreticky sa dá predať všetko. Záleží len na tom, kedy sa to objaví na trhu a kde. Pokiaľ to zobral odborník, mohlo to ísť do nejakej súkromnej zbierky v cudzine. Aj by kradli laici, môžeme sa dočkať, že sa artefakty objavia aj hneď alebo aj o nejakých päť či šesť rokov. Je to rôzne,“ približuje obchodovanie s mincami Morávek.

O vzácne exponáty mala údajne prísť aj Slovenská národná galéria. Galéria však akékoľvek straty odmieta. „Vďaka bohu, nám nič neukradli,“ povedala Bohdana Hromádková, riaditeľka úseku marketingu a komunikácie SNG. Neskôr aj ministerstvo spresnilo, že z galérie neboli odcudzené obrazy.