Tučniaky mávajú Košiciam, odchádzajú do Poľska

Jedenásť tučniakov jednopásych odcestovalo z Košíc do poľskej zoo v Chorzowe.

Košická zoo ako jediná na Slovensku chová tučniaky už dvanásť rokov. Posledné dva roky dokonca vedie celoeurópsky chovný program Európskej asociácie zoologických záhrad a akvárií na záchranu tučniakov jednopásych, v rámci ktorého je evidovaných vyše 2 200 tučniakov. Pritom ešte v roku 2010 sa uvažovalo o ukončení košického chovu, keď uhynula časť tučniakov. Naši ošetrovatelia a odborníci budú dohliadať na chov v Chorzowe.

„Kolegovia nás požiadali o založenie chovu. Pripravili pre tučniaky vhodné podmienky, vybudovali im nový pavilón. Od počiatočného nápadu až k terajšej realizácii transportu uplynuli dva roky. V rámci tohto obdobia sme s nimi riešili jednotlivé projekty, odovzdávali im know-how, zacvičovali sme poľských ošetrovateľov, ktorí boli aj u nás na stáži,“ vysvetlil riaditeľ košickej zoo Erich Kočner.

Hlavným koordinátorom chovu tučniakov v Európe je zoológ Patrik Pastorek, ktorého úlohou je zhromažďovať údaje, ktoré sú potrebné pri plánovaní stratégie chovu v jednotlivých zoo.

„Doteraz sme odchovali v Košiciach 36 tučniakov, ktoré sa u nás vyliahli. Niektoré sme už v minulosti transportovali do Poľska a Holandska. Momentálne sme mali v kŕdli 26 jedincov, z nich jedenásť sme v utorok transportovali do Poľska. V skupinke je sedem samcov a štyri samičky všetkých vekových kategórií, aby mohli založiť chov. Do Chorzowa neskôr príde ďalších šesť tučniakov z Maďarska,“ uviedol Pastorek.

V Košiciach má najmladší tučniak päť mesiacov a najstarší Pepa, ktorého priviezli z Prahy, oslávil trináste narodeniny.