Padajú ďalší Kočnerovi sudcovia

Súdna rada ich chce disciplinárne stíhať, nemôže však postihovať drobné pochybenia, ak má mať ich konanie trestnoprávnu dohru. Obe patria medzi hlavných podozrivých v prípade prijímania úplatku, zneužívania právomoci verejného činiteľa, zasahovania do nezávislosti súdu a podplácania.

Napriek tomu, že už od začiatku existovali pochybnosti o pravosti televíznych zmeniek dokopy takmer za 70 miliónov eur, obe sudkyne sa postarali o čo najrýchlejšie rozhodnutie v prospech trestne stíhaného podnikateľa. Maruniaková v apríli 2018 rozhodla, že televízia Markíza musí Kočnerovi zaplatiť 8,3 milióna eur. Keďže Maruniaková nedokázala sama také pochybné rozhodnutie odôvodniť, rozsudok jej pomáhala písať práve Cviková. Všetko to organizačne zabezpečovala niekdajšia štátna tajomníčka Monika Jankovská. Práve jej komunikácia s Kočnerom cez aplikáciu Threema celý kolotoč miliónového sporu odhalila.

„Dopustili sa správania v rozpore s povinnosťami sudcov, najmä dbať na dôveryhodnosť a dobrú povesť justície. Podľa nášho názoru stratili predpoklady sudcovskej spôsobilosti, a preto sme Súdnej rade navrhli odporučenie obe tieto sudkyne disciplinárne stíhať,“ konštatovala Elena Berthotyová, predsedníčka osobitnej komisie, ktorá má vyšetriť Kočnerovu Threemu.

U Cvikovej Súdna rada s okamžitou platnosťou rozhodla o dočasnom pozastavení funkcie. Pri Maruniakovej sa na pôde osobitnej komisie diskutovalo, pretože sudkyňa je na materskej dovolenke. Hrozí jej však disciplinárne stíhanie. „Súdna rada prijala uznesenie, kde na základe zistení a záverov komisie odporučila podať disciplinárny návrh. Bude postupovať v zmysle týchto odporučení,“ informovala predsedníčka Súdnej rady Lenka Praženková.

V utorok ani jedna zo sudkýň na zasadnutie osobitnej komisie neprišla. Vypočuté boli ale ešte vlani 14. novembra a obe sudkyne aj samotná Jankovská vylúčili, že by komunikovali s Marianom Kočnerom o zmenkovej kauze. „Napriek tomu, že sudkyne poskytli vysvetlenie a odpovedali na otázky komisie, neposkytli dôveryhodné a uveriteľné vysvetlenie,“ zdôraznila Berthotyová.

„Tie udalosti, tak ako o nich komunikovali Marian Kočner a Monika Jankovská, do seba zapadajú a obhajoba oboch sudkýň, že nevedia, prečo sa v komunikácii objavili a že za to nemôžu, mala vážne trhliny. Malo to svoju dejovú líniu so zámerom, ktorý aktéri tejto komunikácie sledovali, a to úspech Mariana Kočnera v tomto spore,“ potvrdila podozrenia Berthotyová.

„Bolo tam príliš veľa akýchsi náhod, ktorých spoločným menovateľom bola práve Monika Jankovská,“ dodala.

S Kočnerom komunikovali priamo alebo nepriamo viacerí sudcovia. Niektorí sa k tomu priznali a vzdali sa funkcií. Iní zapierajú. Súdnej rade pri ich disciplinárnom postihovaní situáciu komplikuje fakt, že konanie, z ktorého sú podozriví, je trestné. Aby Súdna rada nezmarila polícii vyšetrovanie, zaoberá sa iba porušením etických noriem.

„Je to neuveriteľné množstvo spisov a správ. Urobili sme z toho mozaiku použiteľnú na disciplinárne stíhanie. Z tým účelom sme aj požiadali dozorujúceho prokurátora o nahliadnutie do spisu s tým, že nám nejde o to, aby sme zisťovali, či sa dopustili trestných činov, ale či sa dopustili konania, ktoré je v rozpore so zásadami sudcovskej etiky. Takto sme si určili hranice,“ vysvetlila Berthotyová.