Reakcie politikov: Fico sa Danka zastáva, opozícia ho chce odvolávať

Fico na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti, kritizuje médiá a telefonát medzi Dankom a Alenou Zsuzsovou. označil za nevinný. „Médiá brutálnym zásahom do súkromia predsedu parlamentu prekročili všetky hranice,“ napísal Fico na sociálnej sieti. Za zverejnením nahrávky vidí snahu poškodiť súkromný život Andreja Danka a tiež dostať SNS mimo parlamentu.

Na nahrávke podľa Fica nie je nič, čo by bolo dôležité pre verejný záujem. „Nie sú tam žiadne informácie, ktoré by potvrdzovali kriminálnu činnosť, nič, čo by sa dotýkalo výkonu verejnej funkcie druhého najvyššieho ústavného činiteľa. Toto je vrchol protiústavnosti,“ vyhlásil vo videu Fico, podľa ktorého majú právo na ochranu súkromia aj politici.

O opozícii Fico hovorí ako o partii ľudí, ktorí sú schopní všetkého. Pripomenul odpočúvanie sekretárky či vodičov na ministerstve obrany v čase, keď rezort viedol Ľubomír Galko (vtedy SaS). Fico sa tiež pýta, prečo nie sú zverejnené nahrávky medzi Alenou Zsuzsovou a ďalšími politikmi. Spomína advokáta Daniela Lipšica a lídra Sme rodina Borisa Kollára, ktorí s ňou mali byť tiež v kontakte.

Danka sa zastal aj Hrnko

Danka sa zastal aj jeho stranícky kolega Anton Hrnko. Na sociálnej sieti označuje telefonáty za pseudoškandál. „Zrazu sa z čista jasna objavili nahrávky rozhovorov Andreja Danka s Alenou Zs. Všetci sú zaujatí obsahom rozhovorov, z ktorých nič nevyplýva, iba normálna chlapská tendencia k laškovaniu,“ napísal Hrnko.

Za nahrávkami vidí niekoho, „komu neobyčajne záleží na tom, aby konzistentná a jednoznačná, na demokratických princípoch založená slovenská politika bola vyradená“. Zároveň zdôrazňuje, že nikto nemá právo odpočúvať cudzie rozhovory a ani ich zverejňovať, ak nezakladajú podozrenie z trestného činu.

Nahrávky a prepisy zverejnili viaceré médiá. Zvukové záznamy získali z dokumentov, ktoré má medzinárodná novinárska organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Danko pred časom povedal, že meno Aleny Zsuzsovej mu nič nehovorí. Jeho hovorca Tomáš Kostelník v reakcii na telefonáty uviedol, že sa nebudú detailne vyjadrovať k „navádzacím a účelovým otázkam“ mesiac pred voľbami. Zopakoval, že Danko sa s Alenou Zs. nestretol.

Raši: Je otázne, či vedel, s kým komunikuje

Zodpovednosť musí vyvodiť každý sám. Otázne je, či šéf Národnej rady vôbec tušil, s kým komunikuje. Povedal v stredu pred rokovaním vlády podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer). Zverejniť by sa podľa neho mala celá jej komunikácia aj s ostatnými osobami, ako napríklad s advokátom Danielom Lipšicom.

„Záver a zodpovednosť musí vyvodiť každý sám. Ide o výsostne intímnu alebo súkromnú záležitosť,“ povedal Raši s tým, že Marian Kočner a Alena Zsuzsová si nahrávali viaceré osoby vrátane politikov, aby ich mohli diskreditovať.

Otázne je podľa neho, prečo bol zverejnený tento rozhovor teraz a prečo ešte neboli zverejnené ďalšie, ak také sú. „Mňa osobne zaujíma rozhovor pani Aleny Zsuzsovej a celá komunikácia s Danielom Lipšicom,“ podotkol Raši a zdôraznil, že zverejniť sa má celá komunikácia, aby sa vedelo, kto s kým a ako komunikoval.

Dodal, že Dankov rozhovor s Alenou Zsuzsovou sa netýka politiky ani biznisu. Na mieste je podľa neho otázka, či šéf parlamentu tušil s kým sa vôbec rozpráva. Podotkol, že ak by to aj tušil, nemohol vedieť, ako táto osoba skončí a do čoho sa všetkého zapletie.

„Teraz, keď vieme, že bolo Kočnerovo komando, to nikto za normálne považovať nemôže. V čase, keď pán Danko komunikoval s danou dámou, tak zrejme ani netušil, s kým komunikuje,“ reagoval Raši na otázku, či ich komunikáciu považuje za normálnu. Podľa vlastných slov by s neznámou ženou takýmto spôsobom nekomunikoval. Raši poznamenal, že na jeho mieste by „hlavne nekomunikoval“ a dodal, že vysvetliť by to mal Danko.

Mimoparlamentné strany žiadajú odstúpenie

Mimoparlamentné politické strany KDH a Za ľudí vyzvali predsedu Národnej rady na odstúpenie z funkcie.

„V súvislosti so zverejnením telefonátu Andreja Danka s Alenou Zsuzsovou ho KDH vyzýva, aby okamžite odstúpil z funkcie predsedu NR SR,“ uviedol v utorok hovorca kresťanských demokratov Stanislav Župa.

Podľa Za ľudí by mal Danko vysvetliť podozrenia z kontaktov s osobou obžalovanou z viacerých vrážd. „Zároveň by sa mal verejnosti ospravedlniť za klamstvá a bezodkladne odstúpiť z pozície predsedu parlamentu,“ komentovala podpredsedníčka strany a nezaradená poslankyňa NR SR Veronika Remišová. Ako povedala, je otázkou na orgány činné v trestnom konaní, či pri takejto komunikácii neboli ohrozené aj záujmy a bezpečnosť štátu.

Mimoparlamentná koalícia PS-Spolu poukázala na to, že „rezignovaný, zdiskreditovaný a skorumpovaný je však nielen Andrej Danko, ale aj všetky ministerstvá, ktoré štyri roky viedla SNS.“ Predseda opozičného hnutia OĽaNO Igor Matovič komentoval na sociálnej sieti situáciu ironickou poznámkou. SaS zasa chváli médiá za zverejnenie komunikácie.

Opozícia chce odvolávať

Opoziční poslanci pravdepodobne zvolajú mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa pokúsia odvolať Andreja Danka z funkcie. Pre agentúru SITA to uviedol podpredseda NR SR a predseda poslaneckého klubu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Martin Klus.

„Ak z podobných dôvodov nedávno odstúpil podpredseda Národnej rady SR Martin Glváč (Smer), je asi pochopiteľné, že podobný krok verejnosť očakáva aj od predsedu NR SR,“ ozrejmil Klus. Faktom podľa neho je, že 31 dní pred voľbami, keď sa už neplánuje žiadne ďalšie rokovanie pléna, by ale takýto krok mal skôr symbolický význam. „Napriek tomu som zachytil, že niektorí opoziční politici zvažujú, že by zvolali mimoriadnu schôdzu, pokiaľ tak predseda Danko neurobí sám,“ objasnil podpredseda parlamentu.

Alena Zsuzsová sa na pojednávaní v prípade Kuciakovej vraždy priznala, že komunikovala s bývalým podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (Smer), predsedom Bratislavského samosprávneho kraja Jurajom Drobom (SaS), bývalým prokurátorom Reném Vanekom, predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom, predsedom opozičného hnutia Sme rodina Borisom Kollárom, ako aj s advokátom Danielom Lipšicom.