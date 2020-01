Kampaň je primitívnejšia ako za šialených čias hulváta Slotu, tvrdí politológ

Predvolebná kampaň stráca úroveň a na sile naberajú útoky, urážky a zásahy do súkromia. V rozhovore pre TV Pravda politológ Juraj Marušiak z SAV hovorí aj o tom, ako Dankova kauza ovplyvní pozície SNS. „Strane to ublíži, ale útok na Andreja Danka bol primitívnym zásahom do jeho súkromia,“ dodal Marušiak. Kritizuje viaceré politické strany za to, že prestali hovoriť o svojej politickej agende a kampaň zmenili na urážanie súperov.