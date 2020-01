Rakúšanky budú chodiť rodiť do Bratislavy

Rodičky, ktorých pôrod sa skomplikuje, by mali začať voziť z rakúskeho Hainburgu do bratislavských nemocníc.

Malo by ísť o pracoviská Univerzitnej nemocnice Bratislava na Antolskej v Petržalke a na Kramároch. Ako informoval portál vzdravotnictve.sk, Bratislavský samosprávny kraj podľa svojho predsedu Juraja Drobu už o tom rokuje s rakúskym spolkovým krajom Niederoesterreich. Dohoda je podľa Drobu takmer hotová, fungovať by mala čoskoro.

„Po tridsiatich rokoch toho, ako sa na nás Rakúšania pozerali zvrchu, konečne pochopili, že je pre nich výhodnejšie viezť pacientky pätnásť minút do Bratislavy ako 45 minút do Viedne,“ dodal Droba na predstavení učebne na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave.

Predseda BSK to označil za prelomenie veľkej bariéry, slovenské zdravotníctvo má podľa neho šancu. „Niekedy sa tvárime, že ten stav je taký zúfalý, že je to neopraviteľné. To, že Rakúšania prejavili dôveru slovenskému zdravotníctvu, je pre mňa potešujúce,“ dodal.