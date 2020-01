Burda o súde s Kotlebom: Zmena právnej kvalifikácie nie je pravidlom

„Zmena právnej kvalifikácie na súde patrí medzi štandardné postupy, ktoré sa zvyknú využívať a sú v prospech rýchlosti a hospodárnosti konania, nestáva sa to však pravidelne,“ vysvetlil pre Pravdu dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda. Presunutie pojednávania vníma ako logický a demokratický krok, najmä preto, že Kotlebovi hrozí vyšší trest.

Kedy môže súd dospieť k názoru, že treba trestný čin preklasifikovať?

Môže sa tak udiať v prípade odlišného právneho názoru súdu od prokurátora. Tiež v prípade, že v rámci súdneho konania sú vykonané také dôkazy, ktoré nasvedčujú tomu, že má byť skutok kvalifikovaný ako iný trestný čin.

Stáva sa to často alebo je to skôr výnimka?

Takáto zmena právnej kvalifikácie na súde patrí medzi štandardné postupy, ktoré sa zvyknú využívať a sú v prospech rýchlosti a hospodárnosti konania. Nestáva sa to však pravidelne.

Aké má prekvalifikovanie trestného činu dosahy na súdny proces?

Závisí to od toho, či obžalovanému hrozí vyšší, alebo nižší trest podľa nového právneho posúdenia skutku. V tomto prípade hrozí vyšší trest odňatia slobody. Závisí aj od toho, či ide o prípad povinnej obhajoby, o čo v tomto prípade nejde. Procesné strany sa v každom prípade musia novému právnemu stavu prispôsobiť najmä z hľadiska dokazovania a argumentácie o jednotlivých znakoch trestného činu.

V čom spočíva podstata trestného činu sympatií k neonacizmu a propagácie neonacizmu?

Trestný čin prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 422 Trestného zákona je menej závažný čin ako trestný čin založenia, podpory a propagácie takéhoto hnutia. Trestný čin prejavu sympatie k hnutiu postihuje jednoduché vyjadrenie kladného postoja k danému hnutiu či ideológii, napríklad aj používaním symbolov. V prípade závažnejšieho trestného činu propagácie hnutia je trestná práve tá podpora, propagácia či založenie hnutia či skupiny smerujúcej k potláčaniu základných práv a slobôd. Spôsobov spáchania tohto činu je viacero, ale jedným z nich je aj používanie číselnej symboliky hnutia či ideológie, ktorá má za cieľ v širšom kontexte takéto hnutie, skupinu či ideológiu spropagovať či podporovať. Prezentácia takejto symboliky na verejnej akcii, aj v súvislosti s ďalšími extrémistickými aktivitami páchateľa, je nepochybne práve týmto závažnejším trestným činom.

Po zmene právnej kvalifikácie sám Kotleba požiadal o odročenie hlavného pojednávania, súd mu vyhovel. Ako to vnímate?

Obžalovanému v demokratickom štáte treba dať čas na to, aby sa dôkladne oboznámil so zmenenou situáciou v trestnom konaní vedenom proti nemu, a to najmä v prípade, že mu hrozí vyšší trest, ako pôvodne navrhoval prokurátor v obžalobe.

Kotleba zároveň uviedol, že vyhlásenie o vine urobí na ďalšom pojednávaní. Čo by znamenalo, ak by pristúpil k tomuto kroku?

Ak by obžalovaný vyhlásil, že sa cíti vinný, nevykoná sa už dokazovanie k vine, ale len k trestu. Následne sa pristúpi k rozsudku.