NAKA vyšetruje status Ľuboša Blahu pre extrémizmus

Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) začal trestné stíhanie pre extrémistické trestné činy v súvislosti so statusom poslanca Národnej rady (NR) SR Ľuboša Blahu (Smer). Na sociálnej sieti na to upozornil poslanec NR SR Ondrej Dostál (SaS). Blaha sa mal v decembri chváliť fotkou s červenou hviezdou, v ktorej je kosák a kladivo. Pre TASR uviedol, že ho na to oprávňuje rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP).