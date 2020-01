Fico vyzýva Kisku na duel, Matovič zase Fica

VIDEO: Ficova výzva Kiskovi

V televíznej debate líder Za ľudí Andrej Kiska vyhlásil, že Slovensko ako úspešná krajina má morálnu povinnosť pomôcť stovkám, možno tisíckam ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a násilím.

Na jeho slová zareagoval predseda Smeru Robert Fico verejnou výzvou, aby sa spolu stretli v slovnom súboji. Na túto tému ho vyzýva na verejnú debatu predseda Smeru Robert Fico, ktorý sa netají, že je proti.

„Som pripravený s vami zviesť kedykoľvek televízny duel,“ hovorí Fico vo videu na sociálnej sieti. Reakciou sa pridal aj Igor Matovič z OĽana, ktorý Kisku nepovažuje za ťažkého súpera v debate.

„Fico vyzýva Kisku do debaty, ale na ťažších súperov si netrúfa… tak som ho vyzval: Nebuď sraľo a poď do debaty so mnou,“ napísal na sociálnej sieti Matovič.