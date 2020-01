Bude Blaha stíhaný pre fotografiu s kosákom a kladivom?

VIDEO: Je Blahova fotografia s kladivom a kosákom extrémistická?

Pre občianskeho aktivistu. Petra Weisenbachera z Inštitútu ľudských práv je nevyvetliteľné, že Národná kriminálna agentúra začala vôbec stíhanie pre extrémistické trestné činy v súvislosti so statusom poslanca Ľuboša Blahu (Smer). Podľa aktivistu sú aj viaceré rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré hovoria sa takéto predmety nedajú automaticky spájať so stalinizmom alebo časom v Československu za Gottwalda. „Komunizmus, ako ideológia nevraví, že budú vyvražďovať ľudí. Vyvraždovanie Stalinom bolo zneužitie ideológie. Práve fašizmus má v sebe prvky potláčania ľudských práv a demokracie,“ vysvetlil Weisenbacher a dodal, že podľa neho na Slovensku nie je osoba, ktorá by predstavovala ľavicový extrémizmus.

Blaha sa chce voči stíhaniu brániť a neplánuje skryť červenú hviezdu. „Takéto symboly sú viacznačné. Voči režimu päťdesiatich rokov som sa jasne vyhraňoval. Mňa už NAKA raz za toto vyšetrovala a zmietla to zo stola,“ povedal poslanec Blaha pre TV Pravda. Podľa poslanca Národnej rady také zasahovanie do predvolebnej kampane za názory tu ešte neboli. Hovorca policajného prezídia Michal Slivka potvrdil, že vyšetrovateľ NAKA začal trestné stíhanie vo veci zločinu rozširovania extrémistického materiálu v súbehu s prečinom prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, ale vo veci zatiaľ nie je nikto obvinený. „Viac informácií k prebiehajúcemu vyšetrovaniu v súčasnosti nebudeme poskytovať,“ uzavrel.

Z uznesenia vyplýva, že ide o status, ktorý zverejnil Blaha vlani 10. decembra. Pri ňom sa nachádza fotka, na ktorej Blaha drží so vztýčenou päsťou vedľa predsedu Smeru Roberta Fica červenú päťcípu hviezdu s kosákom a kladivom v strede. Podľa statusu malo ísť o Ficov narodeninový darček pre Blahu.