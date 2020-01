Na žilinskú pohotovosť prišli dvaja muži s príznakmi koronavírusu

Na urgentný príjem Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline prišli dvaja muži s podozrením na nebezpečný koronavírus. Informáciu Pravde potvrdila hovorkyňa FNsP v Žiline Lenka Záteková.

„Splnili dva hlavné znaky tzv. cestovateľskej anamnézy, to znamená, že sa vyskytli v oblasti, kde je rozšírený koronavírus v Číne a zároveň majú respiračné ťažkosti. To znamená, že môže ísť o podozrenie na koronavírus. Muží boli okamžite izolovaní, neprišli do kontaktu so žiadnymi inými pacientmi a boli prevezení na infekčné oddelenie martinskej nemocnice,“ objasnila Lenka Záteková.

Muži prišli na pohotovosť, kde ich okamžite v prvej miestnosti uzavreli. Na miesto prišli okamžite lekári aj policajti, ktorí po krátkej porade rozhodli o prevoze do martinskej nemocnice, nakoľko v Žiline nemajú infekčné oddelenie. Mužov do sanitiek vyviedli zdravotníci v ochranných oblekoch.

Informáciu ako prvý priniesol portál tvnoviny.sk

Všetko prebiehalo v pokoji, na mieste nevznikla panika, ani napriek tomu, že sa tam nachádzalo aj niekoľko ďalších pacientov. Nemocničný personál im rozdal rúška a všetky priestory následne vydezinfikovali. Lekári všetkých upokojovali, že sa nemajú čoho báť.