Mamojku ešte stále preverujú

Preverovanie ústavného sudcu Mojmíra Mamojku ešte nie je ukončené. Bývalý novinár a šéf kontrarozviedky Peter Tóth na pojednávaní v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka 15. januára vypovedal, že bol za ústavným sudcom Mamojkom so žiadosťou, aby pomohol Marianovi Kočnerovi dostať sa z väzby.

Šéf Ústavného súdu Ivan Fiačan takmer okamžite prisľúbil, že Mamojku preverí. Podľa Tomáša Senaja z tlačového a informačného odboru Kancelárie Ústavného súdu sa preverovanie ešte neskončilo.

Fiačan podľa neho „preveruje všetky relevantné skutočnosti týkajúce sa tejto veci a vykonáva všetky úkony potrebné k prevereniu, či existujú dostatočné dôvody na disciplinárne stíhanie sudcu. Vzhľadom na potrebu dôkladného preverenia všetkých skutočností, predseda ústavného súdu dôsledne pristupuje k predmetnej veci,“ dodal Senaj.

Tóth vypovedal, že Kočner žiadal pomoc prostredníctvom motákov. Písal v nich inštrukcie, podľa ktorých sa mal nakontaktovať na RF – Tóth potvrdil, že ide o predsedu Smeru Roberta Fica. A ten mal ísť za sudcom Mamojkom, aby vybavil Kočnerovo prepustenie.

Niekdajší šéf kontrarozviedky Tóth ďalej pred súdom povedal, že bol za Mamojkom aj osobne v lete 2018 a dal mu kópiu Kočnerovho podania na Ústavný súd.

„Popieram to, je to absolútny nezmysel. Takémuto človeku sa nedá veriť ani to, ako sa volá,“ reagoval Mamojka pred dvoma týždňami.