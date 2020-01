Politické strany: Pri voľbe generálneho prokurátora by sa malo zaviesť verejné vypočúvanie

Viaceré politické strany sa zhodli na tom, že pri voľbe nového generálneho prokurátora by malo byť zavedené verejné vypočúvanie kandidátov uchádzajúcich sa o túto funkciu. Vyplýva to z odpovedí, ktoré poskytli agentúre SITA.

Slovensko totiž čaká v júli tohto roku voľba nového generálneho prokurátora. Jaromírovi Čižnárovi, ktorého do funkcie v júli 2013 vymenoval vtedajší prezident Ivan Gašparovič, sa končí sedemročné funkčné obdobie.

Voľba nového generálneho prokurátora bude podľa podpredsedu strany Za ľudí Juraja Šeligu voľbou tohto roka. „Musíme urobiť všetko preto, aby sa do vedenia generálnej prokuratúry už nikdy viac nedostali ľudia ako Trnka (bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, pozn. SITA) alebo Kováčik (špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, pozn. SITA),“ uviedol Šeliga. Strana Za ľudí bude preto podľa jeho slov presadzovať tri veci, ktoré sú potrebné pre čo najtransparentnejší proces voľby. Konkrétne spomenul rozšírenie okruhu subjektov, ktoré môžu navrhnúť kandidátov na generálneho prokurátora, zavedenie verejného vypočutia, ktoré bude vysielané online v RTVS a zaistenie verejného hlasovania poslancov Národnej rady SR.

Podľa tímlídra strany Sloboda a Solidarita pre spravodlivosť Alojza Baránika by sa vypočutie kandidátov na túto funkciu malo konať v Ústavnoprávnom výbore Národnej rady SR s tým, že riadne podrobenie sa takému vypočutiu by malo byť podmienkou vymenovania do funkcie.

Koalícia strán Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) považuje zavedenie verejného vypočutia pri výbere budúceho generálneho prokurátora za jedno z množstva opatrení, ktoré je potrebné zmeniť za účelom lepšieho výberu generálneho prokurátora a kontroly jeho práce. „Chceme verejnosti otvoriť proces voľby a rozšíriť okruh subjektov oprávnených nominovať kandidátov na generálneho prokurátora. Hodnotenie kandidátov a kandidátok bude vykonávať aj na základe verejného vypočutia Rada prokurátorov, doplnená o predsedu Ústavného súdu SR, predsedu Najvyššieho súdu SR a ombudsmana, pričom voľba v Národnej rade SR bude povinne verejná,“ priblížila predstavu koalície jej hovorkyňa Silvia Hudáčková. PS/Spolu chce taktiež zaviesť hodnotenie práce a prieskum mimoriadnych opatrení a ďalších právomocí generálneho prokurátora, ktorý bude skladať účty o svojej činnosti výboru Národnej rady SR na kontrolu prokuratúry. „Tento novozriadený nezávislý orgán dohľadu bude dozerať aj na riadne fungovanie a plnenie úloh celej prokuratúry, chrániť jej funkčnú nezávislosť, predkladať stanoviská generálnej prokuratúre a správy verejnosti,“ ozrejmila Hudáčková.

Vo vládnej strane Most – Híd sú radi, že inštitút verejného vypočutia kandidátov na post ústavných sudcov, „ktorý sa medzi nové podmienky dostal na podnet strany Most-Híd, sa natoľko osvedčil", že ho predstavitelia iných strán presadzujú aj pri voľbe nového generálneho prokurátora.

Líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič zasa verí, že súčasná demokratická opozícia získa vo voľbách od ľudí silný mandát na zásadnú očistu vedenia prokuratúry. „Sme otvorení hľadaniu spoločných riešení, ktorých minimálnou súčasťou určite bude aj širší okruh ľudí, ktorí budú môcť kandidátov na generálneho prokurátora navrhnúť, ako aj ich verejné vypočutie,“ objasnil Matovič v stanovisku, ktoré agentúre SITA zaslal hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.

Za verejné vypočutie je aj predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár. Verejnosť by totiž podľa neho mala mať možnosť vypočuť si kandidátov rovnako ako to bolo pri kandidátoch pri voľbe na ústavných sudcov.

Tento proces musí byť čo najtransparentnejší aj podľa Kresťanskodemo­kratického hnutia (KDH). „Práve verejné vypočutie kandidátov tomu môže prispieť,“ informoval hovorca KDH Stano Župa.

Verejné vypočutie kandidátov preferuje aj strana Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS). „Naša strana je aj za odpolitizovanie voľby generálneho prokurátora, aby ho nevolili politici, ktorým má pozerať na prsty,“ objasnil podpredseda ĽSNS Martin Beluský. Navrhujú preto, aby generálneho prokurátora volila odborná právnická verejnosť.

V politickej strane Dobrá voľba exministra zdravotníctva a vnútra Tomáša Druckera sú za väčšiu transparentnosť výberových konaní na funkciu prokurátora a za úpravu procesu výberu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora. „Podľa nás by sa mali rozšíriť subjekty, ktoré sú oprávnené navrhovať kandidátov na generálneho a špeciálneho prokurátora. Rovnako sme za povinné verejné vypočutie kandidátov i za verejné hlasovanie v Národnej rade SR,“ dodala hovorkyňa strany Martina Šoltésová.

Agentúra SITA požiadala o stanovisko k voľbe generálneho prokurátora všetky parlamentné politické strany, ako aj mimoparlamentné politické strany, ktoré sa podľa posledných prieskumov verejnej mienky blížia k hranici potrebnej na vstup do Národnej rady SR. Do uzávierky neodpovedali strany Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana a Maďarská komunitná spolupatričnosť.