Šéf Transparency International reaguje na Štefana Harabina

„Pani redaktorka, tu zase sa treba pozastaviť nad skorumpovanosťou Transpareny International. Kto to je, Šipoš, kto to je Beblavá… kto toto všetko platí,“ povedal Harabin. „Tieto inštitúcie sú tam nasadené na to, aby každú antisystémovú stranu takto dusili,“ uviedol Harabin. Ďalšie výroky sú v úryvku z relácie.

VIDEO: Štefan Harabin o Transparency International

Riaditeľ Transparency International Gabriel Šípoš na to zareagoval:

„Celú kontrolu financovania volieb robí Transparency čisto z príspevkov občanov, teda žiadni oligarchovia, žiadne peniaze zo zahraničia, ale ľudia, ktorým ide o to, aby voľby prebehli férovo. Hodnotenie transparentnosti strán sme robili podľa známych kritérií – verejne dostupné informácie o sponzoroch, overiteľné dáta o výdavkoch, či ochota zverejniť majetkové a daňové priznania lídrov strán. Keď sme na začiatku kampane vyhodnotili stranu Vlasť ako priemerne transparentnú, pán Harabin sa nami zaštiťoval, že akí sú dobrí, že nemajú žiadne problémy. Keď následne strane pribudli záhadne veľké dary od neznámych ľudí, vrátane podivnej českej firmy, tak sme najnovšie zhoršili Vlasti známku na vysoko netransparentnú. Zrazu nás už pán Harabin obviňuje z úplatnosti či zaujatosti. Podrobné hodnotenie Vlasti ale aj ostatných strán vysvetľujeme TU “.

