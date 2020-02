Rátajte s oteplením. Pätnásť stupňov, vietor a dážď

Sneženie v stredu 29. januára malo iba regionálny charakter, z neba sa sypali obrovské vločky a za hodinu napadlo takmer päť centimetrov snehu. Dlho však nevydržal, roztopil sa za niekoľko hodín. A podobný osud čaká cez víkend aj sneh v ďalších oblastiach Slovenska.

„V Bratislave sa zopakovala situácia z 30. januára 2015. Aj vtedy intenzívne snežilo a padali vločky veľké ako dlaň,“ hovorí klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave. Pod veľkosť vločiek sa podpísalo oteplenie a výdatnosť sneženia. „Sneženie bolo husté, snehové kryštáliky vďaka teplotným podmienkam už neboli suché, takže vďaka vlhkosti sa vločky zlepovali a padali chuchvalce snehu,“ vysvetľuje.

Bude teplo ako na jar Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

V stredu popoludní však už začalo svietiť slnko a sneh sa doslova roztopil, pretože na územie Slovenska začal prúdiť teplý vzduch. Prúdiť k nám bude aj počas víkendu až do utorka. „Na krajnom juhozápade Slovenska bude desať, pätnásť stupňov,“ upozorňuje Faško. Už v piatok o desiatej dopoludnia bolo na bratislavskej Kolibe viac ako desať, vo Viedni jedenásť stupňov. Na letisku v Bratislave namerali na poludnie +13,9 stupňa, pričom celoslovenský rekord pre 31. január je +13,7 z roku 2002.

Prudké oteplenie spôsobil teplý vzduch, ktorý k nám mohol začať prúdiť z Európy, keď sa rozpadli inverzie. „Je to zaťažujúce najmä pre pacientov s chronickými ochoreniami. Už v utorok však očakávame zasa ochladenie,“ pokračuje klimatológ.

Najbližšie dni okrem nadnormálnych teplôt prekvapia aj silným vetrom a zrážkami. „Najmä v exponovaných horských oblastiach bude vietor veľmi silný. Počasie bude nestabilné, premenlivé, bude padať dážď, prípadne dážď so snehom, v najvyšších polohách bude snežiť,“ podotýka Faško. Vyššie teploty roztopia sneh na väčšine Slovenska. „Kde je snehu menej ako desať centimetrov, tam sa v priebehu víkendu roztopí,“ mieni klimatológ. V Telgárte a Prešove ho v piatok ráno mali 6 a v Košiciach 5 centimetrov. V Oravskej Lesnej 31 cm, no aj z neho zrejme ubudne. „Nie to dobrá správa pre lyžiarov. Navyše kvalita snehu bude zlá,“ varuje.

Hovorí, že práve takéto počasie – dážď, teplo a vietor – doslova nahráva chorobám. „Je to prostredie, v ktorom sa môžu vírusy rozšíriť. Treba to mať na pamäti,“ dvíha Faško varovne prst.

Január sa teda lúči neprehliadnuteľným oteplením. Tento mesiac bude zrejme rekordne teplým na meteorologických staniciach vo vysokých polohách. Na väčšine staníc, ktoré ležia pod hladinou inverzie, na ktorú bol teda január naozaj bohatý, bude teplotne normálny. Také prudké, aké bolo oteplenie, bude aj ochladenie. „Bude rýchle a dosť výrazné. Vrátia sa nočné a ranné mrazy aj na krajnom juhozápade Slovenska. V strede budúceho týždňa sa budú teploty pohybovať len niekoľko stupňov nad nulou, bude to nepríjemný pokles,“ upozorňuje klimatológ.

Ako bude

Sobota 1. februára – Polooblačno až oblačno, miestami, najmä vo východnej polovici, hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele občasný dážď alebo mrholenie. Teplo. Veterno, na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. Denné teploty +4 až +9, v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska 10 až 15 stupňov.

– Polooblačno až oblačno, miestami, najmä vo východnej polovici, hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele občasný dážď alebo mrholenie. Teplo. Veterno, na horách nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. Denné teploty +4 až +9, v južnej polovici západného Slovenska a na juhu stredného Slovenska 10 až 15 stupňov. Nedeľa 2. februára – Oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Teplo a veterno. Na horách postupne búrlivý vietor až víchrica. Nočné teploty +1 až 0, na juhozápade +7, denné +5 až +10, na juhozápade a miestami na juhu stredného a východného Slovenska +10 až +15 stupňov.

– Oblačno až zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach prehánky alebo dážď, vo vysokých polohách sneženie. Teplo a veterno. Na horách postupne búrlivý vietor až víchrica. Nočné teploty +1 až 0, na juhozápade +7, denné +5 až +10, na juhozápade a miestami na juhu stredného a východného Slovenska +10 až +15 stupňov. Pondelok 3. februára – Oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dážď, vo vysokých polohách sneženie. Naďalej teplo. Na horách búrlivý vietor až víchrica. Nočné teploty +5 až 0, denné +4 až +9, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 11 stupňov.

– Oblačno až zamračené. Na mnohých miestach dážď, vo vysokých polohách sneženie. Naďalej teplo. Na horách búrlivý vietor až víchrica. Nočné teploty +5 až 0, denné +4 až +9, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného a východného Slovenska 11 stupňov. Utorok 4. februára – Oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých a postupne aj v stredných polohách sneženie. Nočné teploty +6 až 0, denné +2 až +8 stupňov.

– Oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď alebo prehánky, vo vysokých a postupne aj v stredných polohách sneženie. Nočné teploty +6 až 0, denné +2 až +8 stupňov. Streda 5. februára – Premenlivá, spočiatku zväčšená oblačnosť a miestami sneženie alebo snehové prehánky, na juhu v nižších polohách aj dážď. Veterno a ochladenie. Nočné teploty +3 až –3, denné –3 až +2, na juhu miestami +4 stupne.

ZDROJ: SHMÚ