Čo Harabin a Chmelár v TV Pravda nestihli povedať. Našťastie?

V reláci TV Pravda IDE O PRAVDU sa stretli dvaja noví politici, ktorých možno zaradiť medzi antisystémových, to znamená, že ostro vystupujú voči spôsobu spravovania vecí verejných, ktorý tu dnes funguje. Štefan Harabin (Vlasť) je bývalý sudca, Eduard Chmelár (Socialisti.sk) zase pedagóg aj politológ.

Napriek tomu, že jedným z bodov debaty mala byť aj prezentácia ich volebných programov, čo chcú ľuďom ponúknuť, dotkli sa ich len letmo. Časť času z prebiehajúcej debaty strávili vzájomnou konfrontáciou, takže ku konfrontácii programov prakticky ani nedošlo. A možno je to tak dobre.

Či sú dnes strany systémové alebo antisystémové, predháňajú sa v tom, čo dokážu ľuďom sľúbiť. Špičkové zdravotníctvo, školstvo, nové nemocnice, tisíce nájomných bytov, sľuby padajú jeden za druhým. V snahe poraziť politickú konkurenciu nimi nešetria. Otázka je, čo sa stane, keď ich budú musieť aj splniť – a ľudia si budú dobre pamätať, čo im sľubovali pred voľbami. A keď nie, tak im to pripomenie ich politická konkurencia.

Pri takejto inflácii sľubov a očakávaní verejnosti je možné, že víťazmi blížiacich sa volieb budú nakoniec tí, ktorí zostanú v opozícii.

Ostrú debatu, ale napríklad aj odpoveď na to, či sa Štefan Harabin ešte vráti do sudcovského talára, prečo zhrubla atmosféra v politike aj spoločnosti, prečo je toľko trestných stíhaní, a kto by mal či nemal ísť do basy, nájdete v zázname relácie. Nájdete tam aj to, na čom sa obidvaja diskutéri dokázali zhodnúť (aj keď nie celkom). Pozrite si aj ďalšie udalosti slovom a obrazom v TOP 10 videí TV Pravda.

Kto bol v debate Harabin - Chmelár presvedčivejší? Štefan Harabin Eduard Chmelár remíza Zobraziť výsledky ankety Štefan Harabin 64,3% Eduard Chmelár 28,6% remíza 7,1%

***

2.

Ako to vyzerá, keď vám na dvere zaklope NAKA? Lepšie, ako keď vám tie dvere vyvalí. Len musíte počítať s tým, že vám čo-to z domu odnesú, v najhoršom prípade aj spolu s vami. Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka to pozná z oboch strán. Kedysi policajtov posielal, dnes mu chodia do domu bez ohlásenia. Pozrite si, ako vyzeral koniec razie u Trnku vo štvrtok 30. 1. 2020.

***

3.

Keď v roku 2013 dostal šéf SNS Andrej Danko fotografiu „jednej peknej ženy“, tak ho to potešilo. Občas s ňou mal konverzáciu „nezáväznú, a priznávam, možno až frivolnú“. Keď sa o sedem rokov táto virtuálna žena, „baba z Nových zámkov“, premenila na reálnu Alenu Zs., pravú aj ľavú ruku Mariana K., tak k radosti mal určite ďaleko. Keby poznal záludnosti internetu a sociálnych sietí, vedel by, že za krásnou devuchou sa ľahko môže skrývať obstarožný chlap. SNS minula počas týždňa najviac peňazí na kampaň zo všetkých politických strán. Otázka je, či to po Dankovom flirtovaní neboli vyhodené peniaze.

***

4.

Tohtoročná volebná kampaň dosiahla úroveň, ktorú politológ Juraj Marušiak zhodnotil ako „primitívnejšiu než za šialených čias hulváta Slotu“. Do volieb už nie je ani mesiac, a ak sa niekto nádejá, že to bude lepšie, mal by sa zbaviť optimizmu – nebude.

***

5.

Príbeh mýtneho systému na Slovensku má za sebou desaťročnicu a jeho koniec je ešte v nedohľadne. Začal sa súťažou, kde najskôr jeden záujemca bol vyradený, odvolal sa, zaradili ho späť, aby sa nakoniec stal jediným, kto v súťaži zostal – a tak vyhral. Nitky najskôr viedli na Cyprus, preplietli sa cez istú finančnú skupinu, neskôr prešli až do Česka. Na začiatku spustenia boli blokády kamiónmi, na jeho sklonku tiež. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu je systém výberu mýta pre štát neefektívny. Keď takýto „materiál“ dostane do rúk Igor Matovič, a to ešte vo fáze volebnej kampane, tak si to nemôže nechať ujsť. Pozrite si jeho brífing, či skôr meeting o slovenskom „meete“.

***

6.

Mýtny systém ešte raz. Rozvášnil nielen Igor Matoviča, ale aj Ľubomíra Vážneho, ktorý bol pri jeho zrode ako minister dopravy. Nešetril kritikou Najvyššieho kontrolného úradu a jeho pracovníkov, ktorí zmluvu o mýte posudzovali. A tak sme sa dozvedeli, že medzi posudzovateľmi boli poloblázon, truhlík aj šimpanz. V prípade mýta padajú trestné oznámenia z rôznych strán, aj od Vážneho, takže sa týmto mýtom budeme vážne zaoberať roky.

***

7.

Kampaň zase v inej podobe. Šéf Smeru Robert Fico vyzval šéfa strany Za ľudí Andreja Kisku, aby sa stretli v slovnom dueli, kde si podebatujú o migrantoch. Kiska mu odkázal, že nemá problém, ale Fico musí počkať až príde na rad a tiež, že má aj iné témy, ktoré pokladá za dôležitejšie. Čo si od tejto výzvy v Smere sľubujô, vysvetľuje jeho poslanec Ľuboš Blaha.

***

8.

Čo je to za zimu, keď sa aj jedno obyčajné (hoci poriadne husté) sneženie považuje za senzáciu? V Bratislave to po dlhom čase vyzeralo ako v zimnej rozprávke, ale bombardovanie obrovských vločiek netrvalo ani hodinu. Bolo to zimné počasie v demo verzii, ale zrejme sa tak skoro nezopakuje, keď si február pripravil teploty ako na jar. Môže to tešiť primátora Bratislavy, ktorý nemusí udržiavať to, čo musí a navyše, sneh mu aspoň nezakryje pomaľované chodníky a cesty.

***

9.

Keď za snehom a ľadom, tak niekam do hôr. A keď za umením, taktiež do hôr. Ľudia, ktorí sa do nich vybrali s motorovými pílami, tentoraz nešli na drevo, ale vykresať z päťdesiatich ton ľadu nádherné ľadové sochy v rámci tradičnej súťaže TATRY ICE MASTER. Návštevníci časť z nich môžu obdivovať do konca zimnej sezóny a časť dovtedy, kým ich počasie neroztopí.

***

10.

Usmievajte sa a mávajte – to bola dobrá rada od tučniakov z Madagaskaru. Čo robili tučniaci z košickej zoologickej záhrady, keď ich prevážali do Poľska, či sa usmievali a mávali, to posúďte sami.