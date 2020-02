Javorčíková: Zásah polície voči sudcom sa zdá byť oneskorený

Minulotýždňový zásah Národnej kriminálnej agentúry v domoch niektorých sudcov mohol byť oneskorený. Cieľom domových prehliadok je totiž moment prekvapenia a obdobnými úkonmi začína obvykle trestné konanie. Uviedla to emeritná sudkyňa z iniciatívy Za otvorenú justíciu Katarína Javorčíková.

U niektorých sudcov počas uplynulého pracovného týždňa zasahovala NAKA v rámci akcie špeciálneho vyšetrovacieho tímu s názvom Hmla. Rozsiahle podozrenia odkryla komunikácia Mariana K. cez aplikáciu Threema.

„Domové prehliadky u podozrivých osôb sa spravidla vykonávajú bezodkladne po zistení skutočností, odôvodňujúcich podozrenie zo závažnej trestnej činnosti. Patria medzi prvotné vyšetrovacie úkony, ktorých cieľom je najmä zaistiť dôkazy, ktoré by podozriví mohli zničiť, alebo uschovať. Domovými prehliadkami a inými zaisťovacími úkonmi sa súčasne začína trestné konanie práve preto, aby sa využil moment prekvapenia u podozrivých osôb,“ uviedla Javorčíková. Podľa emeritnej sudkyne dala podozrivým polícia čas navyše.

„Zásah polície s vykonanými domovými prehliadkami v bytoch sudcov pol roka po medializovaných podozreniach voči nim sa v tomto kontexte javí ako oneskorený. Aj keď nie je známy výsledok zásahu, je možné, že ak by sa urobil skôr, mohlo by sa zaistiť viac dôkazov, respektíve väčšej dôkaznej sily,“ doplnila. Javorčíková nechce hodnotiť prácu polície, no pripúšťa, že v tejto súvislosti mala smerom k verejnosti lepšie komunikovať.

„Neprislúcha mi bez bližších informácií kritizovať postup polície, ale som toho názoru, že mala verejnosti v týchto závažných a ostro sledovaných kauzách podstatne lepšie a zrozumiteľnejšie odkomunikovať svoje kroky, aby nevznikali zbytočné pochybnosti,“ dodala. Počas vyšetrovania prípadu vraždy novinára Jána Kuciaka vyplynulo, že v súčasnosti už obžalovaný kontroverzný podnikateľ Marian K. komunikoval s viacerými sudcami.

Medzi nimi je napríklad bývalá štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika Jankovská, ktorá čelí dvom disciplinárnym návrhom. U niektorých sudcov zasahovala NAKA ešte v závere augusta minulého roka. Odvtedy je vedené trestné stíhanie vo veci, obvinenia konkrétnych osôb zatiaľ nepadli.