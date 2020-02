Väčšina politických kandidátov je za povinné očkovanie detí

Väčšina politických kandidátov do NR SR, s výnimkou ĽSNS, schvaľuje povinné očkovanie detí. Niektorí však majú výhrady k legislatívnemu zneniu zákona a hovoria, že by sa mal upraviť.

Na potrebe očkovania sa zhodli politici z radov opozície, koalície i mimoparlamentných strán na konferencii s názvom Stratégia rozvoja slovenského zdravotníctva v rokoch 2020 až 2024.

Koaliční poslanci NR SR Vladimír Baláž (Smer-SD) a Štefan Zelník (SNS), opoziční poslanci Marek Krajčí (OĽaNO) a Jana Cigániková (SaS) a tiež mimoparlamentní kandidáti do NR SR Oskar Dvořák (PS-Spolu), Andrea Letanovská (Za ľudí), Ján Hencel (KDH), Tomáš Drucker (Dobrá voľba) a odborník na zdravotníctvo za stranu Sme rodina Martin Starzyk odpovedali na otázku „ste za povinné očkovanie v najbližších rokoch tak, ako ho predložil rezort zdravotníctva do parlamentu v decembri 2019 okrem výnimiek hodných zreteľa“ súhlasne.

Člen zdravotníckeho parlamentného výboru Marek Krajčí uviedol, že mu ide „o merito veci“. Priznal, že v parlamente sa zdržal hlasovania o tomto zákone. „Vypúšťali sa tam povinné pokuty, to znamená, že v princípe akoby ten zákon rušil povinné očkovanie. Čiže ten zákon určite nie v takej podobe, ale rozumiem predkladateľom, o čo im išlo,“ komentoval. Tvrdí, že v zákone nebola definovaná napríklad trvalá kontraindikácia. Podľa jeho slov by nemohli byť prijaté do predškolskej výchovy napríklad deti po kardiochirurgických operáciách či po onkologických ochoreniach.

Odborník na zdravotníctvo Martin Starzyk sa k názoru Krajčího tiež pridal. „Práve s trvalou kontraindikáciou môže byť problém, pretože sú ochorenia detí, ktoré majú len dočasnú kontraindikáciu a boli by vylúčené aj zo škôlky. Tam by podľa mňa bol tiež problém,“ komentoval.

Odborník za ĽSNS Štefan Krnáč, ktorý ako jediný vyjadril nesúhlasný názor, komentoval svoje rozhodnutie tým, že poukázal na údajné súdne procesy, kde došlo po očkovaní k problémom. „Keď to nie je moje dieťa, tak to neriešim. (…) Máme vôbec zákon, ktorý by bral ohľad na to, že práve vaše dieťa po očkovaní bude mať nejaký postih?“ opýtal sa reprezentant ĽSNS, pričom dodal, že štát by mal prebrať zodpovednosť za to, keď sa zdravému dieťaťu po zaočkovaní niečo stane. „Keď niečo takéto bude, tak vtedy budem tvrdiť, že áno, každého zaočkovať,“ tvrdí Krnáč.

Poslankyňa Jana Cigániková označila Krnáčove slová za „absolútnu nehoráznosť“. „Spoločensky sa všetci zhodneme, že ak nebudeme očkovať, tak nám všetkým budú zomierať deti. Pozerať sa na to, že to je v poriadku, keď si niektorí povedia, že moje dieťa nezaočkovať a žiť na úrok iných, mi nepripadá vôbec korektné,“ uviedla.

Konferencia ponúkla priestor politickým stranám a hnutiam prezentovať svoje názory a vízie týkajúce sa budúcnosti slovenského zdravotníctva a diskutovať na túto tému s prítomnými zdravotníckymi odborníkmi z celého Slovenska.