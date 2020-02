Blanár opäť vylúčil vládnu koalíciu Smeru-SD a ĽSNS

Podpredseda Smeru-SD a poslanec Národnej rady SR Juraj Blanár opäť potvrdil, že Smer-SD nepôjde do vlády s ĽSNS. Ak by bola po voľbách jedinou alternatívou vláda Smeru-SD s ĽSNS, radšej by podľa svojich slov podporil zvolanie predčasných volieb. Uviedol to v diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár zase opätovne vylúčil vytvorenie vlády so Smerom-SD.

„Áno, myslím si, že to rovnako hovorí aj opozícia,“ reagoval na otázku, či by zahlasoval za predčasné voľby v prípade, že by bola možná len vláda Smeru-SD a ĽSNS.

Diskutéri v relácii reagovali aj na prieskum agentúry Focus pre TV Markíza, kde sa väčšia časť opýtaných priklonila k predčasným voľbám ako k vládnej koalícii Smeru-SD s opozičnými stranami.

Otázku, či má Smer-SD ešte šancu presvedčiť Borisa Kollára na spoluprácu, označil Blanár za sugestívnu. „Tu nejde o to presvedčiť pána Kollára, je dôležité, aby sme dokázali ľudí presvedčiť, že sme za bezpečné Slovensko, za Slovensko, ktoré sa bude brániť proti bezbrehej migrácii, že sme za ochranu rodín,“ reagoval Blanár.

Ak by prišla ponuka Smeru-SD pre Sme rodina zostaviť vládu, hnutie by podľa Kollára do tejto vlády nevstúpilo, a to ani vtedy, ak by nebol predsedom Robert Fico. Podľa Kollára sa pozadie Smeru-SD nezmení, stále tam podľa jeho slov budú figurovať oligarchovia.

V prípade vstupu do vládnej koalície bude podľa Kollára pre Sme rodina prioritou ministerstvo dopravy, záujem má aj o rezort sociálnych vecí či pôdohospodárstva. Podľa Kollára záleží na rokovaniach, ako sa prerozdelia silové rezorty, na poste niektorého z nich si vie predstaviť aj predstaviteľa hnutia Milana Krajniaka. Blanár označil prerozdeľovanie rezortov pred voľbami za nezodpovedné.

Blanár v relácii povedal, že Smer-SD podporoval vo voľbe Dobroslava Trnku za generálneho prokurátora, lebo bolo možné, že sa rozpadne vláda Ivety Radičovej. „Bol to čisto politický krok,“ uviedol.

V tejto súvislosti Kollár vyhlásil, že predseda Smeru-SD Robert Fico sa stretol s Marianom K. a Trnkom, kde sa podľa neho dohadovali o tom, ako si rozdelia prokuratúru a ako sa bude voliť Trnka. „Sú z toho záznamy, keď to vyjde von, budete sa ešte veľmi potiť,“ povedal Kollár Blanárovi.

Podpredseda Smeru-SD v relácii nechcel komentovať medializovanú komunikáciu predsedu parlamentu a SNS Andreja Danka s obžalovanou Alenou Zs., dodal však, že on by takto nekomunikoval. Zverejnenie komunikácie označil za protiprávne, nehovorí podľa neho o žiadnych podvodných činoch.

Kollár uviedol, že Alenu Zs. finančne podporil, podľa jeho slov ho kontaktovala podobne ako množstvo ďalších ľudí v núdzi, ktorí ho žiadajú o pomoc. Dodal, že charite sa venuje už 30 rokov.