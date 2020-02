Analýza: Danko je na nezvládnutú modernizáciu armády hrdý

Kontroly Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý musel viaceré projekty preverovať, označil Andrej Danko, líder SNS, pod správu ktorého rezort patrí, za účelové a s modernizáciou armády dokonca vyjadril veľkú spokojnosť. Na pôsobenie svojho nominanta na čele rezortu obrany Petra Gajdoša je hrdý.

Naživo: Brífing hnutia OĽaNO na tému: Štyri roky SNS na obrane: neslušnosť, neodbornosť a netransparentnosť.

Rozpočet ministerstva obrany a ozbrojených síl v posledných štyroch rokoch nebývalo stúpa. „V nákupoch a investíciách do ozbrojených síl dosahujeme takmer 1,75 percenta HDP. Došlo k historickému prezbrojovaniu a nákupom, ktoré tu nikdy nebolo,“ vyhlásil Danko. Predstavuje to teda zhruba 1,5 miliardy eur ročne. Požiadavku NATO na navýšenie nákladov do úrovne dvoch percent by sme podľa rezortu obrany mali dosiahnuť v roku 2024.

Na čo sú národniari hrdí?

Podstatná časť zdrojov má podľa záväzku voči spojencom z NATO smerovať do modernizácie vojenskej techniky. Oproti garantovaným 20 percentám rozpočtu ozbrojených síl na modernizáciu Slovensko minulo až 46 percent.

„Výsledok modernizácie a výstavby ozbrojených síl je reálnym výsledkom,“ vyhlásil minister Gajdoš. „Som nesmierne rád, že úlohy, ktoré sme si na štyri roky predsavzali, sú reálnym výsledkom a som na to nesmierne hrdý a pyšný,“ zdôraznil.

Medzi úspešnými nákupmi vyzdvihol najmä štrnásť amerických stíhačiek F-16V Block 70/72 za takmer 2 miliardy eur. Spomenul ale aj 25 húfnic Zuzana 2 za zhruba 175 miliónov eur, dve dopravné lietadlá Spartan C-27-J za necelých 120 miliónov a deväť viacúčelových amerických vrtuľníkov UH 60 M Black Hawk v hodnote zhruba 250 miliónov eur.

Vrtuľníky a dopravné lietadlá však obstarával ešte Gajdošov predchodca vo vedení rezortu Martin Glváč (Smer), a Gajdoš dodávku iba prebral. Minister navyše nespomenul viacero významných, ale neúspešných projektov – ako plánovaných 81 kusov transportérov 8×8 „Vydra“ v prototype Patria AMVXP v odhadovanej hodnote 417 miliónov eur, ani 404 kusov transportérov 4×4 za 783 miliónov eur, či 14 letiskových radarov, ktoré chceli z Izraela obstarať do 159 miliónov eur.

Kauza stíhačky

Všetky tieto projekty sa mali podľa Dlhodobého plánu rozvoja a výstavby ozbrojených síl, na ktorý sa minister vždy odvoláva, začať realizovať už v roku 2019.

„Ak je niečo možné kúpiť na Slovensku, nech je to slovenské. Ak je možné niečo kúpiť v Európe, nech je to v druhom poradí európske a ak potrebujeme niečo svetové, nech je to svetové,“ vysvetlil svoju filozofiu Danko.

Okrem nákupu slovenských húfnic, ktoré boli najmenším z veľkých plánovaných modernizačných projektov, ministerstvo úspešne obstaralo iba americké stíhačky. Aj tie však čelili veľkej kritike odbornej obce pre netransparentnosť, neodbornosť a účelovosť.

Minister Gajdoš si navyše privodil faux pas, keď na konci roku 2018 podpísal zmluvy na obchod za takmer dve miliardy eur svojvoľne, bez vedomia ministerstva financií a vlády. Pellegrini to vtedy označil za neseriózne a ministrovi odkázal, že zmluvy môže hodiť do skartovačky.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) navyše požiadal Európsku komisiu o preverenie obstarávania stíhačiek. „Úrad ako jediný na to kompetentný orgán nemohol obstarávanie nákupu skontrolovať, lebo príslušné materiály boli v utajenom režime,“ informovalo ÚVO. Ministerstvo ale opakovane požadované dokumenty nevydalo.

„Keďže rezort nezaslal úradu všetky požadované údaje a informácie, úrad po odpovedi Európskej komisie ho opätovne požiadal o doručenie všetkých relevantných údajov a informácií za účelom preverenia jeho postupu pri nákupe stíhačiek. Úrad zároveň ministerstvo upozornil na prípadné začatie správneho konania za účelom uloženia pokuty, ak mu nebudú tieto požadované údaje a informácie doručené,“ varoval ešte vlani predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

Kauza transportéry

Osemkolesové obrnené transportéry mali rovnaký problém a premiér Peter Pellegrini (Smer) preto ich nákup nechcel nielen schváliť, ale od septembra 2018 ho odmietal vôbec zaradiť na rokovanie vlády. Ministerstvo deklarované dôvody dlhodobo nekomentovalo a len deklarovalo, že sú projekt v prípade predloženia na rokovanie pripravení obhájiť.

Napokon aj stovky menších štvorkolesových transportérov skončili práve pre problémy s podmienkami obstarávania. Pri tomto nákupe sa ministerstvo odhodlalo vyskúšať aj medzinárodný tender. Ani ten sa im však nepodarilo zrealizovať. Na prihlásenie do súťaže dali firmám iba mesačnú lehotu a zvláštne boli aj podmienky súťaže. Vzbudzovali totiž obavy, že stanovené kritériá výberu najlepšieho vozidla sú len zástupné a nadmieru špecifické podmienky môže splniť len jedno vozidlo.

ÚVO preto toto obstarávanie po kontrole rovnako zastavil. „Úrad nariadil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky,“ potvrdila v decembri 2019 pre Pravdu hovorkyňa úradu Janka Zvončeková. Ako doplnila, voči ich rozhodnutiu podal rezort obrany odvolanie a „o danej veci preto rozhodne kolektívny orgán – rada úradu“. Ten by mal rozhodnúť v najbližších dňoch.

Rezort: Môžu sa to kontrolóri

Predseda národniarov ale naďalej trvá na tom, že modernizácia v obrane prebieha úspešne. „Je mi veľmi ľúto, že nezaznievajú objektívne hodnotenia výsledkov,“ ohradil sa Danko. „Takýto negativizmus ja z postojov kontrolných orgánov nevnímam,“ uviedol Danko.

Vzápätí sa ale posťažoval, že za zle nastavené procesy obstarávania sú zodpovední práve kontrolóri. „Ľahké je mudrovať po tendri. Títo ľudia na ministerstve nechcú robiť zle, chcú vedieť, ako postupovať, to vám však dopredu úrad nepovie a potom vedia byť veľmi múdri pri kontrolách, často účelových, a vyvodzovať zodpovednosť,“ vyzval predsedu ÚVO Danko. Úrad však opakovane zdôraznil, že nemožno každé obstarávanie utajovať.

„Hrdo hovorím, že minister Gajdoš sa nemá za čo hanbiť a bárs by každý urobil v tomto rezorte toľko,“ zastal sa na záver svojho nominanta predseda národniarov.