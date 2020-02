Vyše 40 percent slovenských miest a obcí nemá osvetlené priechody pre chodcov

Viac ako 40 percent slovenských miest a obcí nemá osvetlené priechody pre chodcov. Vyplýva to z prieskumu verejného osvetlenia, ktorý od 25. novembra do 15. januára vykonalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Formou dotazníka sa do prieskumu zapojilo spolu 518 primátorov a starostov. Agentúru SITA o tom v tlačovej správe informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák.

Celkovo 40,3 percenta primátorov a starostov uviedlo, že priechody pre chodcov v ich meste alebo obci nie sú osvetlené. Podľa 22,6 percenta primátorov a starostov sú v ich mestách a obciach osvetlené všetky priechody. Osvetlenie iba vybraných priechodov uviedlo 16 percent respondentov. Na otázku nevedelo odpovedať 4,8 percenta starostov a primátorov.

Osvetlenie ulíc pritom považuje z hľadiska bezpečnosti za kľúčové 82,3 percenta respondentov. Ďalších 15 percent opýtaných je presvedčených, že verejné osvetlenie má na celkovú bezpečnosť iba menší vplyv. O žiadnom vplyve na bezpečnosť je presvedčených 1,2 percenta respondentov. Podľa 0,2 percenta primátorov a starostov verejné osvetlenie v noci podporuje kriminalitu. Iné postoje uviedlo zvyšných 0,8 percenta opýtaných.

ZMOS v prieskume zároveň zisťoval, či primátori a starostovia považujú nosenie reflexných prvkov v tme za nevyhnutné vzhľadom k stavu chodníkov a priechodov pre chodcov. „Áno, je to nevyhnutné,“ odpovedalo 69,1 percenta opýtaných. Podľa 22,1 percenta je to nevyhnutné, ale iba v niektorých častiach obce či mesta. Ďalších 4,6 percenta si myslí, že nikde v samospráve to nie je nevyhnutné a 4,3 percenta sa nevedeli vyjadriť.

Súčet percent v jednotlivých kategóriách prieskumu netvorí 100 percent, čo ZMOS odôvodňuje tým, že nie všetci respondenti na danú otázku vedeli alebo chceli odpovedať.

ZMOS je záujmovým združením právnických osôb, ktoré v súčasnosti združuje vyše 96 percent všetkých obcí na Slovensku. Organizácia so sídlom v Bratislave bola založená v roku 1990.