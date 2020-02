Matovič sa obul do opozície, straší nepokojmi

Líder OĽaNO Igor Matovič stupňuje kampaňové úsilie a do svojich deklarovaných spojencov sa pustil s ešte väčšiu tvrdosťou.

VIDEO: Prečo Igor Matovič bráni právo ĽSNS na predvolebné mítingy? Čo si myslí Michal Truban o Matovičových varovaniach? Proti fašizmu podľa Trubana protestujú občania, opozícia ich v tom podporuje. Pomáhajú progresívci k nárastu podpory Kotlebovcov?

Antifašistické aktivity svojich opozičných kolegov zo strán PS/Spolu a Za ľudí prirovnal k rozpútavaniu občianskej vojny. V súvislosti s minulotýždňovými mítingmi Kotlebovcov, kde došlo aj k ich konfliktu s aktivistami, si dokonca neodpustil poznámku, že „za nástup Hitlera k moci môžu tí Nemci, ktorí proti nemu chodili protestovať do ulíc“. Podľa sociologičky Silvie Porubänovej takéto Matovičove vyjadrenia vzbudzujú dojem, že mu už ani nejde o porazenie Kotlebu, ale svojich potenciálnych koaličných partnerov.

Matovič tiež, rovnako ako aj líder Kotlebovcov, kritizoval volebné motto koalície PS/Spolu „Poďme do nich“. „Momentálne sa ale ide do finále a už sa nedá cúvnuť. Kotlebovi oponenti sú dobre viditeľní aj v menších mestách, čo je psychologicky veľmi dobre,“ povedala sociologička Porubänová. Je presvedčená, že ukázať na námestí nespokojnosť s rastúcim extrémizmom bolo nevyhnutné. „Nielen strany, ale aj občianski aktivisti, ktorí pôjdu proti nim, musia byť zreteľní,“ mieni sociologička Silvia Porubänová. Uznáva však, že aj príliš ofenzívne heslo môže byť kontraproduktívne a zneužité, čo sa už aj deje. Marian Kotleba sa totiž neustále odvoláva na to, že je agresívne.

Historik: To sa nedá porovnať

Aj politológ Juraj Marušiak považuje antifašistické zhromaždenia za oprávnené, bojovné heslo však liberálnej koalícii podľa neho nesedí. Pripomína, že každý má právo na svoj názor a takéto zhromažďovanie ľudí, prejavujúcich nesúhlas, je oprávnené. „Druhá vec je, že progresívci boli v eurovoľbách úspešní, keď hovorili skôr o svojom programe, cieľoch a neatakovali druhých. Viac zaujali, keď vystupovali ako pokojná a kultivovaná alternatíva,“ hovorí Marušiak. Heslo „Poďme do nich“ považuje za dosť nešťastné. „Neviem, čo ním sledujú. Zrejme nejde o dobrý marketingový ťah,“ myslí si.

Matovičov výrok o Hitlerovi a jeho nástupe k moci považuje politológ za nezmyselný. „Naopak, nemeckého diktátora dostali k moci práve tí, ktorí v ňom nevideli až také nebezpečenstvo a mysleli si, že ho dokážu zvládnuť,“ povedal Marušiak.

Za pravdu mu dáva aj historik Juraj Lepiš. Problém Hitlerovej cesty k moci je podľa neho oveľa zložitejší, než ako ho prezentuje Matovič. „Išlo najmä o nedoriešenú situáciu po prvej svetovej vojne. Svoju úlohu v tom hrali sklamanie, hospodárska kríza a rôzne veci, ktoré ľudí dohnali do krajných rozhodnutí. Určite to nebolo protestmi,“ tvrdí Lepiš s tým, že dôvodov nástupu diktatúry v Nemecku bolo oveľa viac.

Historik vysvetlil, že v tridsiatych rokoch minulého storočia boli konflikty medzi jednotlivými politickými zoskupeniami bežné. „Narážali na seba komunisti, nacisti, ale aj demokrati. Násilie v uliciach bola vtedy v podstate norma. V dnešnej dobe by sa to, samozrejme, v žiadnej civilizovanej krajine diať nemalo,“ upozornil. To, čo sa deje teraz na Slovensku, sa podľa neho nedá s Nemeckom tridsiatych rokov vôbec porovnávať.

Silná káva

Podľa Porubänovej je veta o Hitlerovi silnou kávou. Práve takéto sugestívne vyjadrenie vraj môže byť veľmi nebezpečné a účelové. „Ak ĽS NS naozaj bude mať výrazný volebný úspech, líder OĽaNO môže argumentovať tým, že to tvrdil, a znova použije paralelu s Hitlerom. Cielene bojuje o svoje vlastné percentá spoliehajúc sa na to, že kde dvaja súperia, v tomto prípade progresívci a Za ľudí, tretí vyhráva. Sleduje tým teda svoj cieľ, a to byť najsilnejšou opozičnou stranou,“ hovorí sociologička.

Za nešťastné, neférové a dokonca nebezpečné považuje aj slová o občianskej vojne. „Niekto ich môže vnímať vyslovene ako mobilizujúce. Keby opäť došlo k nejakým fyzickým stretom, môže to podnecovať agresívnych voličov. Je to veľmi riskantné a takéto vyhlásenia niekoľko týždňov pred voľbami nie sú fér,“ poznamenala Porubänová s tým, že Matovičovi už akoby ani nešlo o porazenie Kotlebu, ale svojich potenciálnych koaličných partnerov.

Spoločnosť je podľa Marušiaka momentálne veľmi polarizovaná a volebnú kampaň s takou dávkou konfrontácie Slovensko už dlho nezažilo. „Výnimočné nie sú vulgarizmy, útoky na súkromie jednotlivcov či posmech z niečoho, čo prechádza za hranicu elementárneho vkusu,“ povedal. Prirovnávať to všetko k občianskej vojne ale považuje za prehnané.

Nielen Matovič, ale aj Boris Kollár zo Sme rodina zaujal jedným zo svojich výrokov na adresu Kotlebovcov. „Ak budú predčasné voľby, Kotleba to tu zvalcuje,“ vyhlásil cez víkend. Takýto postoj sa Porubänovej tiež nepozdáva. „Skôr by bolo potrebné ľudí povzbudzovať, aby išli voliť podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Veď o pár mesiacov by predčasné voľby nepriniesli žiadneho nového Mesiáša ani zázrak v podobe ďalšej strany, ktorá vyrieši všetky problémy Slovenska,“ hovorí.