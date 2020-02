Baránek: Matovičova anketa je nepodarený duplikát volieb

Opozičné strany túžiace po úspechu vo voľbách sa ešte nestihli dohodnúť na prípadnej spolupráci a už to medzi nimi vrie. Olej do ohňa prilial cez víkend Igor Matovič (OĽaNO), ktorý chce dať všetkým ľuďom možnosť hlasovať formou internetovej ankety o programovom vyhlásení budúcej vlády. Politický analytik Ján Baránek to nevidí ako dobrý nápad.

Matovič podmieňuje vstup do vládnej koalície jedenástimi otázkami, celkovo ich má byť až tridsať. Vyjadriť sa k nim môžu všetci ľudia. Čo si o tom myslíte?

Neviem, ako si tú logistiku predstavuje, lebo ak to má byť len na internete, zapojí sa iba jedna vzorka ľudí, a to tých mladších. Vnímam to ako nepodarený duplikát volieb. Veď hnutie OĽaNO má svoj program, v ktorom tie body sú alebo ich tam môže mať, a v deň volieb sa prejaví, koľko ľudí je s ním stotožnených.

Takže je to zlý nápad?

Určite, situáciu to môže len skomplikovať. Okrem toho sú tie otázky doslova šité na Slovákov tak, že inak ako kladne na ne odpovedať nemôžu. Veď kto by napríklad nesúhlasil s tým, aby verejní činitelia mali hmotnú zodpovednosť? Tie odpovede sú už teraz jasné.

Ako na to podľa vás zareagujú voliči?

Časť z nich to, samozrejme, môže zaujať, ale pôjde o veľmi obmedzený výsek ľudí, keďže na internete sa tí starší veľmi nevyskytujú.

Tento krok sa ostatným opozičným stranám nepáči. Môže im to nejako uškodiť?

Ak vysvetlia, prečo to nemá hlavu ani pätu, nemalo by k tomu dôjsť. Isté je, že je to niečo, s čím sme sa ešte nestretli.

Navzájom sa opoziční politici v rámci budúcej možnej koalície ešte na ničom nedohodli a už sa hádajú. Nájdu podľa vás spoločnú reč?

Po voľbách áno, lebo toto všetko sa deje pred nimi. Predpokladám, že ani Matovič potom nebude na niektorých tých veciach trvať.

Lenže Matovič akoby už počítal s tým, že dôjde k predčasným voľbám. Ak sa tento scenár naplní, môže mať lepší výsledok ako teraz?

Dosť veľa bude záležať na tom, z akého dôvodu by boli predčasné voľby. Viac by som to asi nekomentoval.

Ako hodnotíte aktuálnu predvolebnú situáciu?

Katastrofou je, že najviac sa diskutuje o takýchto témach. Potom sa dookola hovorí, kto s kým pôjde či nepôjde. Namiesto fakt akútnych vecí, ktoré treba riešiť, počúvame vzájomné obviňovanie sa, ako a kto bude kolaborovať so Smerom, či v prípade potreby pôjdu s Kollárom. Stále opakujem, že toto ľudí netrápi. Zaujíma ich zdravotníctvo, školstvo, infraštruktúra, a nie neustále vymedzovanie sa, ktoré robia.

