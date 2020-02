Epidemiologička: Nový vírus využil moment prekvapenia

„V krajinách, kam bol vírus zavlečený, boli všetci pacienti izolovaní a nedošlo k šíreniu infekcie,“ zdôrazňuje odborníčka. Ochorieť tak možno len pri kontakte s nakazeným alebo ak sami prídeme z postihnutej krajiny.

Aké sú podmienky šírenia ochorenia?

Koronavírus sa prenáša z človeka na človeka. Prvou podmienkou, aby sa človek nakazil, je kontakt s niekým chorým na koronavírus. Druhou možnosťou je, že musí ísť o osobu, ktorá sa vrátila z postihnutej oblasti, kde je vírus rozšírený. Ale pozor, nie zavlečený – to je rozdiel. V krajinách, kam bol vírus zavlečený, ešte nedošlo k jeho šíreniu. Pokiaľ ide o klinické príznaky, tie bývajú zo strany dýchacieho systému. Môžu byť od ľahkých po vážnejšie, ako je vysoká horúčka, suchý kašeľ, ťažkosti s dýchaním.

Zatiaľ sa objavujú informácie o ľahších priebehoch choroby. Čo spôsobí, že sa u pacienta vyvinie ťažšia forma?

Závisí od imunitnej výbavy každého organizmu, ako si vie poradiť s vírusom. Neúčinkujú naň antibiotiká a liečba je len podporná. Špecifiká nového vírusu sa však stále zatiaľ študujú, veľa o ňom nevieme. Doterajšou analýzou sa prišlo na to, že väčšina chorých sú dospelí a starší ľudia. Ale nepodceňovala by som to, nemôžeme si automaticky myslieť, že deti naň nemôžu ochorieť. Pokiaľ však nebol u nás potvrdený prípad koronavírusu, nie je dôvod na paniku.

Dalo sa predpokladať, že šírenie vírusu z Číny bude také rýchle?

Ide o nový vírus, ktorý doteraz nebol prispôsobený na človeka a ľudia sa s ním nestretli, má teda predpoklady rýchleho šírenia. Bol to zvierací vírus, ktorý sa preniesol medzidruhovo, teda zo zvierat na ľudí, a v takýchto prípadoch býva šírenie rýchle a priebeh ťažký. Ľudský organizmus sa s ním ešte nestretol a musí sa s ním vyrovnať.

Môže sa dostať do hry aj zavedenie zákazu verejného zhromažďovania?

K takýmto opatreniam sa pristupuje až v krajných prípadoch, ak je vysoké riziko šírenia a postihnutia veľkého množstva osôb. Určite by nebol vyhlásený pri jednom alebo dvoch potvrdených prípadoch. O tomto opatrení môžeme uvažovať, až keby došlo k epidémii, a tá by vznikla, až keď by sa vírus začal šíriť. Čiže vznikli by kontaktné ochorenia od tých, ktorí by ho dovliekli na Slovensko. To znamená, že na Slovensko by prišli chorí z postihnutých oblastí, potvrdil by sa u nich vírus, ktorý by preniesli na ďalšie osoby, ktoré už v tej oblasti neboli. Zaznamenali by sme tak prípady, ktoré už neboli len dovlečené, a vírus by sa začal šíriť na Slovensku. Zatiaľ však stále v Európe hovoríme o dovlečených prípadoch a na Slovensku o podozrivých, keďže ešte žiadny prípad nebol potvrdený. Ak by k tomu došlo, je potrebná dôkladná izolácia a obmedzenie kontaktu s ďalšími ľuďmi, aby sa zabránilo prenosu. Preto sú aj podozriví pacienti izolovaní, aby nemohli v prípade potvrdenia prenášať vírus. Sú v kontakte len so zdravotníkmi, ktorí vedia, ako sa majú proti prenosu chrániť. Ešte chcem zdôrazniť, že tovarom z Číny sa vírus neprenáša.