V druhom polroku čaká testovanie deviatakov aj maturantov

Celoslovenské testovanie deviatakov bude 1. a 2. apríla, vyplýva to z pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020, ktoré zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na svojom webe. Deviataci budú písať testy 1. apríla z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 2. apríla z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.

Na testovaní sa zúčastnia žiaci deviateho ročníka základných škôl a štvrtého ročníka osemročného gymnázia vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov učiacich sa podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. „Výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na stredné školy,“ uviedol rezort školstva.

Vedomosti získané počas stredoškolského štúdia si maturanti overia od 17. do 20. marca v rámci externej maturitnej skúšky. Stredoškolské štúdium ukončia ústnou maturitnou skúškou, ktorej termín určia príslušné odbory školstva okresných úradov v niektorom týždni od 18. mája do 5. júna.

Najbližšie si žiaci od školy opäť oddýchnu počas jarných prázdnin. Tie ako prví absolvujú žiaci z Bratislavského, Nitrianskeho a Trnavského kraja, v termíne od 17. do 21. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Banskobystric­kého, Žilinského a Trenčianskeho kraja, a to od 24. do 28. februára. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci na východnom Slovensku v Košickom a Prešovskom kraji, a to od 2. do 6. marca.

Predposledným voľnom pre školákov pred letom budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú oddychovať od 9. do 14. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 15. apríla. Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna počas leta. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2020/2021 sa začne 2. septembra.