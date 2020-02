Smer chce 13. dôchodok, ak bude v novej vláde

Dôchodcovia by mali ku koncu roka 2020 dostať 13. dôchodok. Mal by byť vo výške súčasného priemerného dôchodku, teda 460 eur, predčasní dôchodcovia by mali dostať 433 eur.

Sľubuje to koaličný Smer-SD, ktorý deklaruje, že ak bude súčasťou novej vlády, toto opatrenie bude jednou z podmienok účasti vo vládnej koalícii. Trinásty dôchodok majú dostávať v priemernej výške dôchodku aj poberatelia iných typov dôchodkov a nahradiť má vianočný príspevok.

„Ak Smer-SD bude súčasťou novej vládnej koalície, toto bude jedna z principiálnych podmienok našej účasti. Toto je pre nás hotová vec. V decembri 2020 sa bude vyplácať tzv. 13. dôchodok,“ vyhlásil v utorok na tlačovej konferencii predseda Smeru-SD Robert Fico.

Na 13. dôchodok majú mať nárok všetci poberatelia dôchodku. Jeho výška má byť pre jednotlivých poberateľov vo výške priemerných jednotlivých dôchodkov. „Chceme vyplatiť 13. dôchodok všetkým starobným dôchodcom, pričom táto suma bude predstavovať 460 eur. To je priemerný starobný dôchodok, teda k decembrovému dôchodku dostane v tom istom výplatnom termíne dôchodca 460 eur,“ vyčíslil Fico.

Predčasní dôchodcovia majú dostať 433 eur. Sirotské dôchodky sú v priemernej výške 138 eur, priemerný dôchodok vdov je 263 eur, vdovcov 208 eur. V prípade 100 % zdravotného postihnutia invalidov je priemerný dôchodok 379 eur, do 70 % postihnutia je táto suma na úrovni 209 eur. „Všetky tieto priemerné sumy, ktoré v súčasnosti máme vypočítané, budú v decembrovom výplatnom termíne vyplatené ako tzv. 13. dôchodok,“ doplnil Fico.

Celkovo by na 13. dôchodky malo ísť 581 miliónov eur. „Táto suma je absolútne zvládnuteľná. Ide o veľmi solidárne a správne rozhodnutie vo vzťahu k dôchodcom,“ tvrdí Fico.

Minister práce Ján Richter (Smer-SD) doplnil, že týmto opatrením by si malo prilepšiť 250.000 poberateľov dôchodkov. „Ak začneme vyplácať 13. dôchodok, vianočný príspevok zaniká, ktorý prešiel rôznymi fázami, vždy sme ho navyšovali. Dôchodcovia si to zaslúžia,“ vyhlásil Richter. Avizoval, že strana by možno chcela zaviesť aj 13. detský prídavok, aktuálne sa však sústredí na dôchodcov. „Chceme dôchodky rozdeliť, aby podľa možnosti v tom bola objektivita a spravodlivosť. Preto sme brali do úvahy každú jednu kategóriu dôchodku a jej priemernú výšku a na základe toho všetci poberatelia dôchodkov dostanú priemer a tým dodržíme aj objektivitu,“ dodal Richter.