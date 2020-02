Fico: Kiska by otvoril túto krajinu aj vírusu

Šéf Smeru Robert Fico sa oprel do neparlamentných strán a vyčíta im otvorenie krajiny migrantom.

„S veľkým prekvapením sledujeme vyjadrenia strán pána Kisku, pána Trubana a Beblavého, ktorí hovoria, že sú pripravení navoziť na územie Slovenska tisícky migrantov. Nedovolíme v Smere, aby migranti okradli našich dôchodcov o trinásty dôchodok. Hovorím to smrteľne vážne. Jednoducho, nedovolíme to. A tak, ako sme už raz zastavili migračnú vlnu, tak ju opäť budeme zastavovať so všetkým silami… Odmietame, aby migranti okrádali našich dôchodcov,“ vyhlásil expremiér.

Povedal, že riziko migračných vĺn je obrovské. „Záleží len od toho, že kto čo pootvára. Mám pocit, že pán Kiska by otvoril túto krajinu aj vírusu. Nielen migrantom. To je celý problém,“ dodal.

VIDEO: Čo povedal Robert Fico o migrantoch?

Fico reagoval aj na slová lídra hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Ten totiž v televíznej debate povedal, že Fico sa stretol s kontroverzným podnikateľom obžalovaným z vraždy Marianom Kočnerom a bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Podľa Kollára sa mali dohadovať, ako si rozdelia prokuratúru a ako sa bude voliť Trnka.

„Toto tancovanie na hrobe mladých ľudí ma už prestáva baviť. To všetko je šírenie fejkov a nezmyslov,“ odpovedal na otázku, že dôkaz o tejto komunikácii sa mal objaviť u Kočnera po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Vzápätí pripomenul medializované podozrenia, že telefonoval s talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom, ktorý je už v talianskom väzení za pašovanie drog. „Pamätáte si na tú tortúru, cez ktorú som musel prejsť asi počas dvoch mesiacov, keď ste ma trápili ohľadne nejakého telefonátu medzi mnou a Vadalom? Po dvoch mesiacoch doslova mučenia, celá diskusia skončila, keď ma novinári požiadali, aby som predložil dôkaz, že som netelefonoval s Vadalom. Nedovolím, aby som sa tri týždne pred parlamentnými voľbami dostal znovu do tejto nezmyselnej tortúry, ktorá skončí úplne rovnako,“ povedal Fico.

Nepovedal jednoznačne, či bol v súvislosti s vyšetrovanou voľbou generálneho prokurátora vypovedať na polícii. „Chodím na políciu ako na husle, už ani neviem k čomu som bol vypočúvaný kedy,“ argumentoval.

VIDEO: O čom sa Robert Fico rozprával s Marianom Kočnerom?