Premiér Pellegrini: S Moskvou treba hovoriť

Medzi Kyjevom a Moskvou došlo v posledných mesiacoch k viacerým ústretovým krokom. Mohla by Európska únia preto začať zvažovať prípadné zmäkčenie protiruských sankcií?

Na sklonku minulého roku EÚ jednomyseľne predĺžila platnosť sankcií na ďalší polrok, ale s pánom Michelom sme sa zhodli, že náš jednoznačný postoj či odporúčanie je, že s Ruskom treba hovoriť. Len dialóg nás môže posunúť ďalej. Ak každý zostávame na svojej strane barikády, to nás neposúva dopredu. Slovensko bude vždy dodržiavať jednotný postoj únie, na druhej strane veľmi jasne hovoríme o tom, aký je prínos protiruských sankcií. Žiadny nevidíme.

Určite bude na ďalších rokovaniach na summitoch EÚ aj otázka prípadného zmäkčenia alebo zrušenia týchto sankcií. Tak ďaleko však ešte nie sme. Treba oceniť nedávne kroky medzi Ruskom a Ukrajinou, pričom intenzívnejšie diskutovať s Moskvou by mali začať najvyšší predstavitelia Európskej komisie a Európskej rady. To by nás mohlo posunúť dopredu.

Čiže protiruské sankcie strácajú svoje opodstatnenie?

Nedá sa to takto povedať, bolo by to veľmi jednoduché, jednostranné vyhlásenie. Ja skôr poviem, že neprinášajú želaný efekt. Nedosiahli sme to, čo sme od sankcií očakávali. Preto bude, samozrejme, do budúcnosti namieste hovoriť, ako ďalej so sankciami. Ak niečo neprináša očakávaný efekt, potom treba zvážiť efektivitu týchto opatrení.

Ako sa Slovensko pozeralo na sankcie pred piatimi rokmi V septembri 2015 Rada vlády SR pre podporu exportu a investícií dostala na stôl informačný materiál, ktorý sa zaoberal dosahom sankcií. Jednak po ich zavedení zo strany EÚ, jednak dosahmi po odvetnom ruskom embargu na dovoz potravín. Z obsiahleho dokumentu, ktorý má denník Pravda k dispozícii, prinášame vybrané časti. Analýzu napísali experti ministerstva hospodárstva a rezortu diplomacie.

Ministerstvo hospodárstva počas obdobia platnosti sankcií zavedených úniou zaznamenalo od zástupcov slovenského zbrojárskeho priemyslu zvýšený nárast sťažností na poškodenie ekonomických záujmov v Rusku. Zároveň aj na nezvratné ohrozenie ich postavenia na ruskom trhu. Jedna slovenská firma vyčíslila svoje straty za rok 2014 pri kontrahovaných prípadoch na 7 miliónov eur. Skutočné straty sú však reálne vyššie a nie je možné ich presne vyčísliť.

Exportno – importná banka Slovenskej republiky eviduje viacero obchodných prípadov na teritóriu Ruskej federácie, ktoré sa od zavedenia sankcií nepodarilo úspešne realizovať, pričom za bankovú divíziu išlo o obchodné prípady v hodnote zhruba 25 miliónov eur a za poistnú divíziu v hodnote približne 700 miliónov eur. Uzatvorenie alebo realizácia týchto obchodných prípadov boli negatívne ovplyvnené zavedením sankcií, ich dosahom na kurz rubľa, poklesom záujmu ruských odberateľov o dodávky zo Slovenska ako člena EÚ, ale aj narušením dlhodobých obchodných vzťahov.

Porovnanie kompletných údajov vzájomného zahraničného obchodu za rok 2014 poukazuje na pokles exportu zo Slovenska do Ruska o 18,4 % a importu o 20,2 %. Pri strojárenských a elektrotechnických výrobkoch bol zaznamenaný prepad o 195,8 milióna eur, čo predstavuje pokles 18,2 %.

Záujem turistov z Ruska o Slovensko klesá. Znižovali sa tak počty ruských návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku, ako aj počty ich prenocovaní. V roku 2014 sa prejavili viaceré negatívne faktory (slabá zimná turistická sezóna, rusko-ukrajinský konflikt), ktoré prispeli k poklesu návštevníkov z Ruskej federácie. V roku 2014 prišlo na Slovensko 41 137 ruských turistov, čo bol medziročný pokles o 24,5 %. V absolútnom vyjadrení sa na Slovensku ubytovalo o 13 334 hostí z Ruska menej než v roku 2013. Počet ich prenocovaní klesol o 16,1 % na 16 6562 nocí v roku 2014.

Zavedenie ruského embarga v auguste 2014 spolu s postupnou devalváciou ruského rubľa negatívne ovplyvnili výšku nášho agrárneho vývozu tak za celý rok 2014, ako aj v priebehu roku 2015. Výška priamych dosahov sankcií na Slovensko sa v roku 2014 pohybovala na úrovni približne 8 miliónov eur.