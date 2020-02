Pripravujeme: Exkluzívny volebný prieskum pre Pravdu. Prekvapil

Komu by dali voliči svoj hlas podľa najčerstvejšieho prieskumu agentúry Polis?

Do parlamentu by sa dostalo deväť strán, dokázali by však zložiť koalíciu? Kto je najväčším prekvapením prieskum? Kto bude jazýčkom na váhach? Je Smer jasným víťazom?

Výsledky exkluzívneho prieskumu pre denník Pravda uverejníme popoludní.