Premiér: Nikto nebude Istanbulský dohovor pretláčať silou

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru) pripomenul, že konečné slovo v celom procese má prezidentka. Ak urgentne nekoná, neznamená to, že by hrozila ratifikácia Istanbulského dohovoru. "Nevzniká časový tlak, pretože nikdy nedošlo k procesu, že by dokument schválila Národná rada SR a vláda. Takže sa nemusíme obávať, že sa zrazu zobudíme a budeme účastníkom Istanbulského dohovoru,“ dodal šéf slovenskej diplomacie. (TASR)