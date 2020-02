Pellegrini: Nový šéf ÚDZS môže byť známy až po voľbách

Podľa predsedu vlády majú na stole rezortu zdravotníctva životopisy 11 kandidátov. „Zriadili sme komisiu, ktorá je zložená z asociácií nemocníc, pacientov, atď…je taká širokospektrálna, čiže nie sú to úradníci ministerstva zdravotníctva mnou nominovaní,“ priblížil.

Pellegrini počíta s tým, že v najbližších dňoch komisia vyhodnotí, ktorí kandidáti by mohli splniť podmienky na pozíciu. Nasledovať by mohlo predbežné výberové konanie. Vybrať si má komisia. „Uvidím, ako dlho to bude trvať, že či ešte vymenujeme toho človeka do volieb alebo až po nich,“ uzavrel.

Hľadať nového predsedu ÚDZS sa rozhodol premiér v januári. Záujemcovia o túto funkciu mali možnosť prihlásiť sa do výberového konania do 24. januára. Predchádzajúcim šéfom úradu bol Tomáš Haško, ktorého však napokon vláda na návrh bývalej ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru) odvolala koncom októbra 2019 pre podozrenia okolo výberového konania na stanice zdravotnej záchrannej služby.