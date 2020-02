MZV neodporúča Slovákom cestovať do Číny

Ministerstvo vyslovene neodporúča cestovať do čínskych provincií Hubei a Zhejiang, v ktorých sú zavedené prísne bezpečnostné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. S prísnejšími opatreniami sa stretnú aj ľudia cestujúci z Číny do Kórejskej republiky.

Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) odporúča Slovákom zvážiť nevyhnutnosť vycestovania do Číny. Rezort diplomacie o tom informoval na svojej webovej stránke. Ministerstvo vyslovene neodporúča cestovať do čínskych provincií Hubei a Zhejiang, v ktorých sú zavedené prísne bezpečnostné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. S prísnejšími opatreniami sa stretnú aj ľudia cestujúci z Číny do Kórejskej republiky.

MZV vyhlásilo v súvislosti so šírením koronavírusu druhý stupeň odporúčania. To znamená, že Slováci by mali zvážiť nevyhnutnosť vycestovania do Číny. Pre provincie Hubei a Zhejiang platí tretí stupeň výstrahy zo štyroch možných, teda odporúčanie necestovať. V provincii Hubei v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu, „boli vo viacerých mestách provincie zavedené prísne zdravotnícke kontroly, dopravné a administratívne obmedzenia a karanténa, ktoré znemožňujú bezproblémové opustenie krajiny“. Mesto Wenzhou v provincii Zhejiang je prvým uzavretým mestom mimo provincie Hubei.

Svoje opatrenia má aj Kórejská republika

Ako informuje MZV, od 4. februára 2020 vstúpil do platnosti zákaz vstupu pre všetkých cudzincov, ktorí sa v lehote 14 dní pred plánovaným príchodom do Kórejskej republiky zdržiavali v provincii Hubei. Bez ohľadu na to, či pricestujú priamo z Číny, alebo s prestupom v inej krajine. Zároveň všetci cestujúci z Číny budú musieť prejsť dôslednejšou kontrolou. Vyžadované je poskytnutie telefónneho čísla, ktorého dostupnosť bude preverená priamo na letisku alebo v prístave. Taktiež budú musieť vyplniť zdravotný dotazník. V prípade uvedenia nepravdivých informácií o zdravotnom stave a cestovnej histórii budú cudzinci deportovaní. Dôvodom prísnejších opatrení je, že v Kórejskej republike bolo zaznamenaných 16 prípadov ochorenia, pričom k nakazeniu koronavírusom došlo už aj prenosom medzi ľuďmi v Kórei.

Kórejská imigračná služba dočasne pozastavuje možnosť automatického colného skríningu (tzv. automatic immigration check). Vláda v Kórei zároveň prijala obmedzenia týkajúce sa vydávania a platnosti víz, ktoré boli vydané kórejskými diplomatickými misiami v Číne a taktiež zrušila možnosť bezvízového cestovania na ostrov Jeju. „Tieto opatrenia sa však z pravidla netýkajú občanov Slovenskej republiky z dôvodu stále platného 90 dňového bezvízového styku na území celej krajiny,“ vysvetľuje rezort diplomacie.