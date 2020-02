Telefonát s hlavou štátu. Zneužil Kiska prezidentku?

Približne pred dvoma týždňami Čaputová v televíznej diskusii vysvetľovala, že ak by bol Kiska obžalovaný, nevymenuje ho za predsedu vlády a bude opatrná aj pri vymenúvaní ministrov z radov jeho strany.

Vlani začiatkom decembra ho polícia obvinila z pokračujúceho zločinu daňového podvodu úmyselného trestného činu. Podľa polície podvod súvisí so zaúčtovaním daňových dokladov na predvolebnú a volebnú prezidentskú kampaň do účtovníctva spoločnosti KTAG, v ktorej je Kiska spoločníkom. Štát síce firme nevyplatil neoprávnenú vratku DPH, polícia však tvrdí, že trestným činom je už len žiadosť a na tento čin sa nevzťahuje účinná ľútosť.

Prezidentka v diskusii televízie Markíza pripomenula, že žijeme v kríze dôvery. "Nemyslím si, že v prípade, ak by to postúpilo do ďalšieho štádia, napríklad do štádia obžaloby, by bolo vhodné, aby som menovala akúkoľvek osobu do pozície premiéra,“ dodala.

Kiska sa v rozhovore pre portál postoj.sk pochválil, že s prezidentkou o tejto téme hovoril telefonicky. „Pani prezidentka mi pred pár dňami volala a vysvetlila, že sa tu vytvoril dojem, že sa pred voľbami priklonila na určitú stranu, no to vôbec nebol jej zámer. Potvrdila mi, že v prípade nášho víťazstva by nemala problém dať poverenie našej strane, aby vládu zostavila, prípadne ma vymenovať za premiéra. Všetci predsa vidia, že v tomto prípade ide o zinscenovaný politický proces voči mojej osobe,“ povedal Kiska.

Kancelária prezidentky pre Pravdu potvrdila, že Čaputová skutočne Kiskovi zavolala. Podľa hovorcu prezidentky Martina Strižinca rozhodnutie nepoveriť zostavením vlády nikoho, kto bude v tom čase obžalovaný, je všeobecný postoj prezidentky a netýka sa konkrétnych osôb a ani jej vzťahu ku kandidujúcim stranám.

„Andrej Kiska dnes obžalovaný nie je a ak by boli voľby dnes a lídroval by víťaznú koalíciu, za premiéra by ho vymenovala. Toto prezidentka Andrejovi Kiskovi v telefonáte tiež povedala,“ dodal Strižinec.

Podľa politológa Jozefa Lenča je Kiskovo správanie neštandardné a nerozumné. Viac ho prekvapilo, že využil súkromný telefonát v rámci kampane vo svoj prospech ako skutočnosť, že prezidentka Kiskovi zavolala.

„Môže to mať v budúcnosti negatívny dopad na vzťahy týchto politikov,“ upozornil Lenč. „Kiska vyslal signál, že sa mu prezidentka akože za niečo ospravedlnila. Telefonát použil aj ako výzvu voči ostatným potenciálnym partnerom v duchu: vidíte, ja teda dostanem to poverenie byť predsedom vlády. A je to aj jeho odkaz pre voličov v zmysle, že sa nemusia báť, prezidentka to tak nemyslela a poverenie mu dám,“ uzavrel politológ.